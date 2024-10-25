Более 80% украинцев на референдуме поддержали бы вступление в ЕС и НАТО: результаты опроса

Более 80% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО, если эти вопросы выносились на референдум сейчас. В декабре 2021 года эту идею поддерживали только 69% жителей Украины.

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Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса Центра Разумкова. В референдуме о вступлении Украины в ЕС готовы принять участие 81% опрошенных.

В частности, за присоединение к Европейскому Союзу готовы проголосовать 88% и только 8% против. В декабре 2021 года это соотношение составляло 78% и 18%.

Больше всего склонны к вступлению в ЕС на западе Украины – 96%. В центральных регионах за проголосовали бы 90% украинцев, на востоке – 81%, а на юге – 69%.

Приблизительно такие же показатели относительно референдума по вступлению страны в НАТО. В таком референдуме приняли бы участие 82% опрошенных. Из них за вступление в Альянс готовы проголосовать 86%, а против – только 10%. В 2021 году идею вступления в НАТО поддерживало 78% респондентов, а против них было 18%.

Так же картина выглядит и в распределении по регионам. За членство в НАТО 95% жителей западной части Украины, 88,5% жителей центра, 78% на востоке и 64% на юге.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 91,5% из украинцев доверяют Вооруженным силам нашей страны. 83% опрошенных также верят в победу Украины в войне, развязанной Россией.

Другой соцопрос показал, что более половины граждан – 61% – за то, чтобы в Украине существовала только одна православная церковь. Против такой идеи 16%, а для 20% респондентов этот вопрос не имеет значения.

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