Большинство украинцев поддерживают переговоры по 'заморозке' войны: результаты опроса

64% украинцев поддерживают начало переговоров о замораживании боевых действий, считая, что страна уже понесла слишком большие потери. В то же время 39% украинцев убеждены, что война должна завершиться победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", которые были презентованы в Киеве 26 ноября, сообщает корреспондент OBOZ.UA. Также 47% опрошенных украинцев считают, что война может продолжаться еще больше года.

Так, согласно опросу, 39% респондентов поддержали мнение, что "победой в войне должно стать возвращение к конституционным границам 1991 года, вне зависимости от цены. Поэтому я, мои друзья и родственники также должны воевать за достижение этой цели".

В то же время 64% опрошенных согласились, что "необходимо начать переговоры о замораживании боевых действий, поскольку страна уже подверглась большим жертвам", тогда как 31% не согласны с этим высказыванием.

Кроме того, 18% респондентов поддержали высказывания, что "Война должна продолжаться до полной победы, но должны воевать другие, а не мои близкие". 72% опрошенных украинцев такое мнение не поддержали.

60% опрошенных считают решение о "замораживании войны" и начале переговоров по урегулированию конфликта приемлемым. В то время как 24% считают, что переговоры и замораживание войны недопустимы ни при каких обстоятельствах, еще 11% выразили сомнения в целесообразности этого решения.

На вопрос о продолжительности войны в Украине, 47% респондентов высказали мнение, что она продлится еще более года, 18% предположили, что до года, 11% – до 6 месяцев, 9% – до 3 месяцев, а 16% затруднились ответить.

Основными направлениями стратегического развития Украины после завершения войны 37% опрошенных считают восстановление разрушенной инфраструктуры, 32% – развитие современной профессиональной армии для защиты государственных границ, 25% – создание механизмов для возвращения Украине статуса ядерного государства, 23% – внедрение законодательных условий для экономического роста, 22% – открытие новых предприятий и производств, 21% – активизацию процесса вступления в Европейский Союз, 19% – Евроатлантическая интеграция через НАТО.

Интересно, что в западном регионе на первое место ставят укрепление армии, а не восстановление инфраструктуры. В то же время среди высокодоходной группы гораздо больше людей поддерживают вступление Украины в ЕС.

Исследование проводил Центр "Социальный мониторинг" по заказу American Political Services, в период с 15 по 21 ноября 2024 года. Опрос проводился методом телефонного интервью, участие в нем приняли 1200 человек. Вероятность погрешности опроса составляет 1,8–2,9%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по сравнению с 2023 годом снизился уровень поддержки обществом стремления государства присоединиться к Европейскому Союзу и Североатлантическому Альянсу. В настоящее время вступление в ЕС и НАТО поддерживают 75% украинцев. Однако в феврале 2023 г. этот показатель составлял 85%.

Ранее сообщалось, что украинцы проявляют достаточно высокую толерантность к соотечественникам, которые выехали за границу из-за полномасштабной войны. В то же время она недостаточно высока до тех украинцев, которые находятся на оккупированных территориях.

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