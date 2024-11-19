Толерантность украинцев к тем, кто выехал за границу, достаточно высока, – социолог Паниотто

Граждане Украины проявляют достаточно высокую толерантность к соотечественникам, выехавшим за границу из-за полномасштабной войны. В то же время она недостаточно высока к тем украинцам, которые находятся на оккупированных территориях.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его мнению, такая разрозненность в отношении несправедлива, ведь люди и так страдают, находятся в ужасных условиях оккупации.

"Из-за 5-10% украинцев, сотрудничающих с оккупационными властями, негативное отношение ко всем", – пояснил он.

Вторая группа людей, к которым негативное отношение повысилось по мере продолжения войны, – это украинцы, являющиеся этническими россиянами. Социолог объяснил, что они почти ничем не отличаются по своим ориентациям от украинцев, так же воюют на фронте. Однако негативное отношение к ним продолжается.

"Ведь, видимо, люди продолжают помнить, как россияне поддерживали пророссийские партии, Януковича, Медведчука и т. д. До начала полномасштабного вторжения действительно была большая разница между россиянами и русскоязычными и украиноязычными. Сейчас она практически исчезла, но люди этого не понимают", – говорит Паниотто.

Что касается тех, кто уехал за границу, то в целом к ним отношение положительное. Так, 90% украинцев относятся к ним толерантно, особенно когда речь идет о матерях с детьми. В то же время, когда речь идет о мужчинах призывного возраста, это отношение хуже.

"Что касается готовности уехать, то мы задавали такие вопросы, и там процент был достаточно стабильным. Судя по всему, те, кто хотел уехать, уже уехал, и вопрос только в мужчинах. Ведь там, где семьи укоренятся за границей, следует ожидать еще одной большой волны миграции – мужчины поедут к свои мсемьям", – считает директор КМИС.

Он привел тот факт, что с каждым месяцем войны, которая по состоянию на 19 ноября длится уже тысячные сутки, Украина теряет гораздо больше населения не на поле боя. Зато из-за того, что все большая часть находящихся в Европе украинцев не вернется.

Исследования по этому поводу социологи проводили в трех странах Европы – Германии, Польше и Чехии. Так, из шести миллионов украинцев, выехавших в Европу, похоже, вернется только треть, и только в том случае, если война закончится в ближайшее время.

"То есть из этих шести миллионов четыре миллиона, вероятнее всего, останутся. Конечно, сейчас об этом трудно говорить, потому что многое зависит и от политики самих этих государств. К примеру, уже сейчас Норвегия не считает беженцами людей из западной части Украины. Но если учитывать намерения украинцев, около двух третей планирует остаться", – подчеркнул Паниотто.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что страны ЕС стремятся оставить у себя только трудоустроенных беженцев из Украины. Поэтому украинские власти надеются, что значительное количество украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны, вернутся из-за границы, когда перестанут получать финансовую помощь.

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