Больше не Червоноград: в Шептицком во Львовской области из памятника шахтеру демонтировали старое название. Фото

В понедельник, 11 ноября, в Шептицком во Львовской области из памятника шахтеру демонтировали старую надпись. Отныне город окончательно перестал называться Червоноградом.

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Об этом сообщили в городском совете. Отмечается, что демонтаж прошел в соответствии с поручением первого заместителя городского головы Дмитрия Балка. Именно сегодня работники КП "Коммунальщик" демонтировали буквы старого названия города из памятника Шахтеру.

"Справочно. Монумент "Гимн труда" (памятник Шахтеру) открыли 25 августа 1978 года во время празднования Дня Шахтера. Идея создания возникла после юбилейной выставки львовских художников в 1976 году, где внимание горожан привлекла скульптура Иосифа Садовского "Шахтер" со временем создали памятник", - говорится в сообщении.

В марте 2024 стало известно о том, что пять украинских городов получат новые названия. Переименуют Червоноград (Львовская область), Южное и Надеждовка (Одесская область), Павлоград и Синельниково (Днепропетровская область), Бровары (Киевская область).

Название Шептицкий город получил 26 сентября 2024 года. Предыдущее название Червоноград было связано с российской имперской политикой и имело идеологическую окраску.

Напомним, что в сентябре 2024 года 281 депутат Верховной Рады Украины проголосовал за новое Постановление об изменении названий в более чем 300 населенных пунктах. Это касается русифицированных топонимов или содержащих русские и советские нарративы.

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