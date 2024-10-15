Как назвать жителей города Шептицкий: правильные варианты

Есть во Львовской области прекрасный город Шептицкий. До 1951 года он назывался Кристинополь, а в 1951–2024 годах – Червоноград. Это один из самых больших транспортных узлов на западе Украины, важный экономический и культурный центр севера Львовщины.

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Современное название города связано с фамилией митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого. Языковеды объяснили, как правильно назвать жителей Шептицкого.

Название Шептицкий город получил 26 сентября 2024 года. Предыдущее название Червоноград было связано с российской имперской политикой и имело идеологическую окраску.

Исторически, во времена Западноукраинской Народной Республики, Польской Республики, которая была официальной с 1692 года по 3 ноября 1951 года, город назывался Кристинополь (пол. Krystynopol).

Итак, после переименования сразу же у многих встал вопрос: как правильно называть жителей Шептицкого?

Языковеды предлагают пойти по аналогии. В Украине есть город с похожим названием – Хмельницкий, жителей которого называют "хмельничани", "хмельничанин" или "хмельничанка".

Так что для Шептицкого правильными будут следующие варианты:

жителі міста – шептичани;

житель – шептичанин;

жителька – шептичанка.

Кстати, больше всего вопросов до сих пор возникает касаемо жителей города Кременчуг. Традиционно в народе закрепилось суржиковое "кременчужане", образованное от русского названия города. В соответствии с разъяснением от Института украинского языка, названия "кременчужани", "кременчукяни", "кременчужці" – ненормативны, ведь противоречат словообразовательной и фонетической нормам литературного языка. Как правильно назвать жителей Кременчуга – читайте в материале.

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