Деколонизация продолжается: какие новые названия получат города Червоноград, Южный, Павлоград, Синельниково и Бровары

Пять украинских городов получят новые названия. Переименуют Червоноград (Львовская область), Южное (Одесская область), Павлоград и Синельниково (Днепропетровская область), Бровары (Киевская область).

Решения были приняты 20 марта парламентским Комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Об этом сообщил в Facebook нардеп Роман Лозинский. Окончательно смену названий утвердят своим голосованием члены Верховной Рады.

Как будут переименованы города:

– Червоноград – Шептицкий;

– Южное – Порт-Аненталь;

– Павлоград – Матвеев;

– Синельниково – Роднополье;

– Бровары – Бровари.

Как писал OBOZ.UA:

– В феврале в столице на заседании Киевсовета переименовали еще десять городских объектов. В частности, улицу Булгакова назвали в честь выдающегося грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.

– В музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве планируется демонтировать все памятники и элементы советской пропаганды. Кроме того, здесь хотят провести упорядочение пространства всего Мемориального комплекса.

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