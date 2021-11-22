'Большая стройка': стало известно, когда в Днепре достроят аэропорт

Международный аэропорт "Днепр" после стартовавшего в октябре обновления сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки. Реализация проекта рассчитана на 3 года, в 4 очереди.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, рассказывая о планах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по Днепропетровщине.

"В прошлом месяце начались работы в Международном аэропорту "Днепр". Нам удалось перезапустить проект, найти надежного подрядчика, и таким образом не допустить создания еще одного долгостроя", - рассказал Кубраков.

Тем временем Международный аэропорт "Кривой Рог", где также стартовали работы по программе "Большая стройка", будет полностью восстановлен уже в конце следующего года. Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час.

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Недалеко от нового аэропорта Днепра должен появиться новый логистический центр Укрпочты. Таких хабов в Украине планируется построить 7. Благодаря им, объем обработки посылок вырастет до 35 тыс. единиц в час, а письменной корреспонденции — до 15 тыс. писем в час.

Кроме того, за два года на Днепропетровщине, по словам Александра Кубракова, будет обновлено и построено более 557 км дорог. Это более чем в 4 раза больше, чем в предыдущие 10 лет

До конца 2021 года будет открыта вторая очередь Южного обхода Днепра, который в 2014 году был официально одним из самых больших долгостроев области. Сейчас готовность объекта 90%.

В 2022 году будет завершен на всей протяженности работы на дороге Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.

В пределах области уже завершено обновление маршрута Н-11 Днепр – Николаев.

"Сразу три города региона: Днепр, Кривой Рог и Каменское входят в крупнейшие по населению города Украины. Последние десятилетия мы часто забывали этот факт — поэтому одна из ключевых областей Украины, в частности в разрезе поступлений в бюджет и структуру ВВП, постоянно выпадала из виду государственных планов. "Большая стройка" прямо сейчас исправляет эту историческую несправедливость", - отметил глава Мининфраструктуры.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году на Днепропетровщине запланировано строительство или реконструкция 49 объектов социальной инфраструктуры.