'Большая стройка' соединит первый украинский хайвей с трассой Киев-Харьков

В Полтавской области подрядная организация завершила бетонирование пролетного строения путепровода в составе развязки на пересечении дорог М-03 Киев — Харьков и Н-31 Днепр — Решетиловка. Полностью завершены работы на левом проезде сооружения.

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

Развязка на пересечении двух важных трасс, как и самая дорога Н-01, создается "с нуля" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка общей протяженностью 137,5 км строится на территории Днепропетровщины и Полтавщины. Она соединит Днепр с Киевом и, как сообщает Укравтодор, будет первым украинским хайвеем, построенным во времена Независимости. Трасса будет представлять собой автодорогу первой категории с 4 полосами движения и интенсивностью трафика 25 500 тысяч авто в сутки.

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"Монолитная плита изготовлена ​​из предварительно напряженного железобетона: на каждом прогоне формируется 17 каналов, в которые закладывается арматура. После этого происходит бетонирование и внутреннее напряжение арматуры с помощью спецоборудования. Для того, чтобы бетон приобрел прочность, необходимо 28 дней. После этого начнем соединение искусственного сооружения с новой автодорогой. На всех съездах развязки уже нанесена дорожная одежда из асфальтобетона", — объяснили в Укравтодоре.

При проведении работ использовано более 600 м3 бетона В40 (М500).