'Большая стройка': реконструкция Дома культуры в Каневе завершена на 97%

Строительная готовность Дома культуры в Каневе составляет 97%. Его реконструируют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской ОГА. Масштабные работы позволят сдать в эксплуатацию объект, который начали строить еще в 1986 году.

Дом культуры будет рассчитан на 700 мест. Здесь будут расположены Шевченковская национальная библиотека и Каневская школа искусств. Центр обустроят для проведения различных кружков культурологического направления и научного отдела по изучению и популяризации деятельности выдающихся личностей украинской истории.

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"Теперь это не дом культуры, а настоящий Шевченковский культурный центр. Большие нарядные залы, опрятный ремонт, отличное освещение и современная сцена, а еще – кинозал и школа искусств для детей", – написал в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко по итогам инспекции на объекте.

Сейчас на территории Дома культуры задействовано около полутора сотен строителей, которые в две смены убирают последствия работ и завершают ремонт.

"Я уверен, что Шевченковский культурный центр станет магнитом для развития Канева как культурной столицы", – резюмировал Скичко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко объявил о старте новой президентской программы "Большая реставрация". В этом году уже стартовали работы по комплексному восстановлению 36 объектов культурного наследия.