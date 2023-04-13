"Больно за этим наблюдать": глава УГКЦ прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры и назвал главный вызов
Скандал вокруг УПЦ МП и Киево-Печерской лавры стал вызовом для всей религиозной среды Украины разных конфессий, заявил глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. Он сказал, что наблюдать за всем, что происходит вокруг лавры, "очень больно".
До этого Украина долгое время пыталась не замечать проблему, четкой политики по отношению к Украинской православной церкви не хватает. Об этом церковник сказал в интервью радио "Мария" 12 апреля, передает пресс-служба УГКЦ.
"Нам очень больно наблюдать за всем тем, что происходит вокруг лавры. Эта боль имеет несколько причин. Во-первых, очень болезненно смотреть на позорное поведение представителей Украинской православной церкви, иногда напоминающее поведение олигархов. И это некий вызов общественной морали", – объяснил отец Святослав.
Он сказал, что осуждать никого не хочет, потому что ситуация наносит урон моральному авторитету церкви как таковой и "бьет по всем".
"Люди теряют моральные духовные ориентиры, когда какая-то церковь становится опасной с точки зрения государственной безопасности… Здесь государство должно наказывать коллаборантов, предателей. Но мы понимаем, если какая-нибудь церковь теряет кредит доверия, то это может повлечь за собой мощную волну секуляризации. Поэтому мне очень больно", – признался глава УГКЦ.
Он считает, что в Киево-Печерской лавре служители УПЦ МП не чувствовали, что являются только арендаторами и что им нужно соблюдать какие-то правила.
"И когда сегодня государство требует соблюдать законы, очевидно, что у того, кто их никогда не уважал, возникает ощущение, что его преследуют. Тот, для кого закон был неписан, как и для многих олигархов, ощущает оскорбление достоинства, когда вынужден исполнять этот закон", – объяснил архиерей.
Он подчеркнул: чтобы в этом скандале можно было "увидеть свет", закона необходимо придерживаться обеим сторонам.
"Мы будем очень внимательно наблюдать за действиями власти, потому что сегодня они не до конца поняты, в частности, международному сообществу", — считает предстоятель.
Святослав вспомнил похожую ситуацию в Италии. В одном из зданий, являющихся государственной собственностью и национальным наследием, монашеское сообщество захотело переоборудовать кельи, чтобы сделать их более комфортными для себя. Реконструкцию провели без согласования с государственной службой охраны памятников. Тогда игумен чуть не оказался за решеткой. И никому не пришло в голову обвинять государство в преследовании церкви.
"Сегодня мы все чаще слышим, что есть опасность вместе с водой выплюснуть ребенка. Такого типа скандал вокруг лавры формирует очень радикальное отношение к церковной духовной жизни в целом… Мы слышали заявление митрополита Эпифания с негативной оценкой танцев, которые там происходили, когда другие молились… Опасны для общественного мира и согласия и призывы сугубо атеистических группировок, которые, принимая в качестве повода такого типа скандальное поведение духовенства, пытаются устранить из общественного дискурса, дискредитировать любую церковную религиозную жизнь", – добавил глава УГКЦ.
Несмотря на это, он верит в мудрость украинского народа. "Верю, что мы являемся христианским, верующим народом, и что наши духовные критерии оценки драматических ситуаций помогут найти правильное решение даже тех проблем, которые не решались десятилетиями и обострились именно теперь, во время войны", – подытожил религиозный лидер.
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– Ранее на фото показали первые последствия многолетнего хозяйничанья УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, включенной в перечень мирового наследия ЮНЕСКО. Многие комнаты внутри помещений в ужасном состоянии.
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