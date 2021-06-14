Блогер показал "нищету" магазинов СССР на редких фото

Магазины в СССР были "нищими" все годы его существования, а за наиболее качественными продуктами всегда выстраивались очереди. При этом советская пропаганда старалась изобразить совершенно иную картину.

Об этом пишет блогер из Беларуси Максим Мирович в своем LiveJournal. Он также опубликовал серию соответствующих фото. На снимках 1930-1960-х годов запечатлены длинные очереди за "самой простой" одеждой, а также полки с "убогими пирамидками" консервов.

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"Многие фанаты совка почему-то считают "золотой эпохой" не 60-е, а 70-е годы, которым даже придумали специальное название – "благословенный застой" (что само по себе уже очень смешно звучит)", – пишет Мирович.

Тем не менее, на магазинных полках 70-х можно увидеть те же "два-три вида молочных продуктов и тоскливые банки с консервами", "маргарин в вощеной бумаге" и "дефицитный майонез в маленьких баночках", отмечает блогер.

Мирович также заметил, что "убожество совковых магазинов" 70-х зафиксировали не только фото, но и кинофильмы, например "Афоня" (1975), "Сто грамм для храбрости" (1976), "Москва слезам не верит" (1980).

"Цензура спокойно пропускала эти кадры, так как на них был заснят рядовой советский жизненный фон, привычный для большинства советских людей", – объяснил блогер.

Он также обратил внимание на то, что в селах дела обстояли гораздо хуже: там существовали "сельпо", в которых не продавалось ничего, кроме соли, сахара, хлеба "кирпич" и "собачьего хозяйственного мыла".

В то же время пропагандисты СССР, по словам Мировича, пытались показать изобилие в советских магазинах. Он привел в пример учебник по русскому языку, на картинках которого изображены полные товара полки: "Если вы присмотритесь повнимательнее, то увидите, что "изобилие" это – весьма дутое и достигается путем многократного повторения одного и того же товара".

Такие "идеальные советские" магазины существовали лишь в столицах и городах "первой категории обеспечения" вроде Припяти, хотя даже такой ассортимент там был "далеко не во все годы", пишет Мирович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Мирович опроверг миф о том, что в СССР почти у всех было хорошее здоровье. Скудное питание, выматывающий труд, "бесплатная" медицина и отсутствие спорта приводили к тому, что советские люди рано старились.