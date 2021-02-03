Блогер испытал питьевую диету и показал результат на своем теле. Фото

Американский блогер Роб Ривера семь дней придерживался питьевой диеты и показал, как изменилось его тело и самочувствие.

Он отметил, что питьевая диета имеет очень простые правила: можно употреблять любую жидкую еду без ограничений. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В начале диеты Ривера весил 62 килограмма. На протяжении недели мужчина пил фруктовые и овощные соки, чай, кофе, смузи, спортивные напитки, ел супы и мороженое.

Блогер отметил, что ему было тяжело употреблять минимальное количество калорий с помощью жидкой еды. Кроме того, он часто не знал, как разнообразить свое питание и часто чувствовал себя голодным.

На восьмой день диеты Ривера весил 60,2 килограмма, то есть похудел на 1,8. После эксперимента блогер отметил, что это тяжелая, но эффективная быстрая диета. Кроме того, у него не хватало энергии на занятия спортом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только яйца и показал, как изменилось его тело и самочувствие. Кроме того, он испытал на себе картофельную диету, которая дала неожиданный результат.