'Благодарность и уважение': украинские певцы поздравили защитников и защитниц Украины с праздником. Фото и видео

Известные украинские артисты в День защитников и защитниц Украины, 14 октября, поздравили причастных с праздником. Они выражали Героям благодарность и уважение.

В частности, певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на своей странице в Instagram опубликовал фото с военными 16-ого батальона территориальной обороны Полтавской области.

Он также показал видео, как во время встречи с ними исполняет песню "Човен" – об Украине, которая "войнами уставшая, но никем не сломлена". В подписи к кадрам Вакарчук подчеркнул, что пока украинцы работают, воспитывают детей, болеют и лечатся, пишут песни и ходят на концерты, есть те, кто защищают наше государство.

Видео дня

"Они защищают. Защищают нас. Защищают право каждого из нас жить своей жизнью. Защищают Украину. С праздником вас, наши защитники и защитницы. Храни вас Бог. Слава Украине!" – написал Вакарчук.

Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский выразил благодарность всем, кто боролся за Украину.

"Всем, кто боролся и борется за Украину, ее независимость и целостность, кто защищал и защищает, благодарность и уважение!" – отметил певец.

В поздравлении группы "Антитіла" напомнили, какую цену имеет мирное небо над Украиной. Группа опубликовал в Instagram клип песни-посвящения Украине и всем защитникам и защитница Завжди моя". "Для них свобода – мусор, а для нас – превыше всего!" – говорится в композиции.

"Мы благодарим всех защитникам и защитницам, которые ежедневно прилагают усилия, рискуют и стоят за нашу правду, свободу и независимость. И помним всех, кто смело держал оборону и нес наш флаг, но так и не вернулся домой. Дорогая цена нашего мирного неба", – говорится в сообщении группы.

Украинская певица Джамала опубликовала видео с кавером на легендарную композицию группы Queen "We are the champions".

"Пусть эти сроки будут мотивацией вам на день, а эта песня – моим поздравлением вам с Днем защитников Украины", – отметила артистка.

Александр Пономарев написал: "Поздравляю наших защитников и защитниц с Праздником! Пусть Пресвятая Богородица всегда оберегает Вас Своим Покровом! Мира нам всем!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялся Марш нации, посвященный Дню защитника Украины. "Национальный корпус" привлек к нему представителей других патриотических организаций.