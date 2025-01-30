Били и морили голодом: украинца, приехавшего в оккупированное село искать свою мать, приговорили к 11 годам колонии в России

В российском Санкт-Петербурге суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 29-летнего украинца Ивана Забавского, приехавшего в оккупированное село искать свою мать. Мужчину взяли в плен, сначала обвинили в "противодействии СВО", а затем признали виновным в "шпионаже".

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Как рассказывает российская оппозиционная "Медиазона", Иван Забавский в начале российского вторжения жил в Харькове, а его мать Марина Забавская – в селе Таволжанка Харьковской области. В сентябре 2022 года Таволжанка оставалась оккупированной.

Из-за российской агрессии связи в Таволжанке не было, поэтому Иван не мог найти мать. Он решил поехать в Таволжанку как водитель с грузом гуманитарной помощи (другие машины в прифронтовую зону не пропускали). С тех пор он исчез. Марина Забавская, не знавшая, что ее разыскивал сын, уехала из села на территорию РФ, откуда смогла вернуться в Украину.

Вернувшись в уже освобожденную Таволжанку, женщина от соседей услышала, что ее сын был схвачен российскими военными.

В мае 2023 года российское военное ведомство ответило Забавской, что Иван находится в РФ, он "арестован за противодействие специальной военной операции". Но летом 2024 года вышеупомянутый суд начал рассматривать дело Забавского по статье о шпионаже.

Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому подробности обвинения неизвестны. Российский прокурор просил приговорить украинца к 13 годам лишения свободы.

Адвокат Ивана Забавского Андрей Чортков рассказал, что его клиент признал вину в том, что "помог СБУ и совершил те действия, о которых идет речь в материалах дела", но настаивал, что сделал это, чтобы спасти свою мать.

До суда, по словам адвоката, Иван "около десяти месяцев провел в условиях лишения свободы без предъявления какого-либо обвинения". Почему дело рассматривалось в Петербурге, защитник осужденного украинца объяснить не смог.

Издание также цитирует записку, которую Иван смог передать на свободу. В записке украинец рассказывает о "длинных и ужасных десяти месяцах в плену, когда день казался годом, когда избивали по меньшей мере два, а то и три раза в день".

Забавский также написал о постоянных избиениях и голоде. По его словам, пленникам давали не более 100-150 граммов пищи в день.

"Пытки электрическим током, резиновые дубинки. Ноги были как светофор – одни синяки сходили, другие появлялись, и так каждый день", – цитирует издание записку украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники, находящиеся в российском плену и имеющие тяжелые ранения или болезни, нуждаются в срочном возвращении домой. Украина требует от России начать процедуру верификации всех тяжелобольных и тяжелораненых военнопленных. Ведь, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, многие из них умирают в плену из-за неоказания россиянами надлежащей медицинской помощи.

Напомним, что в Украине существует пять специально созданных лагерей для содержания российских военнопленных. Все они расположены как можно дальше от линии фронта. Киев ведет политику открытости по содержанию российских пленных.

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