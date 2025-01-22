'Украина ведет политику открытости': в Коордштабе рассказали, где и как содержатся российские военнопленные

В Украине существует пять специально созданных лагерей для содержания российских военнопленных. Все они расположены "как можно дальше от линии фронта".

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Об этом рассказал руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с пленными Богдан Охрименко. По его словам, Украина ведет политику открытости по содержанию российских пленных.

"Таких мест в нашем государстве пять: "Запад-1", "Запад-2", "Центр-3", "Запад-4" и "Центр-5". Все лагеря расположены в глубине нашего государства, подальше от линии фронта, чтобы минимизировать возможные провокации и как того требует международное гуманитарное право", – отметил господин Охрименко.

В отличие от РФ, Украина не скрывает, где и как содержатся российские пленные.

"Мониторинговая миссия ООН, все посещающие Украину спецдокладчики имеют возможность убедиться своими глазами, как Украина организовала вопрос содержания военнопленных врагов", – подчеркнул военный.

Переговорный процесс по обмену пленными с государством-агрессором от Украины ведет именно Координационный штаб по обращению с пленными. Для этого создана отдельная группа из разных других ведомств.

"Они совместно работают единой командой для того, чтобы в процессе коммуникации с российской стороной – напомню, неофициальной коммуникации, потому что у нас все дипломатические связи разорваны – добиваться обмена пленными", – отметил господин Охрименко.

Именно он сопровождал в Нью-Йорк бывших украинских пленных, выступивших перед членами Совбеза ООН. Их доставили в ООН, чтобы наши "военные и гражданские, возвращающиеся с российских застенков, рассказали в Совбезе ООН свои истории от первого лица".

По словам господина Охрименко, у Украины есть уникальный опыт в этой войне, "и мы готовы делиться".

Как сообщал OBOZ.UA, воюющие на стороне России военные Северной Кореи казнили украинских военных, пытавшихся сдаться в плен. Этому прямому нарушению международного гуманитарного права есть соответствующие доказательства в разведке Украины и в корейском отделении Фонда прав человека.

Ранее воины Сил обороны Украины захватили в плен военного РФ на Курщине, причастного к расстрелу украинских военнопленных. Евгений Уланцов из 40-й бригады морской пехоты ВС России, которому всего 21 год, сказал, что расстреливать пленных приказывают российские командиры.

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