Лікарі сказали, що буде з людиною, якщо не зробити друге щеплення від COVID-19

Якщо замість двох необхідних зробити лише одне щеплення від коронавірусу, то хорошого імунного захисту від COVID-19 не буде.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіли лікарка-імунологиня, докториня медичних наук Алла Волоха і лікарка-алергологиня-імунологиня Тетяна Бондаренко. Вони пояснили, що людина, якій був зроблений перший укол, але не зроблений другий, буде мати "менш тривалий і менш сильний" імунітет.

"Якийсь імунітет з'явиться, але наскільки він буде ефективним у плані захисту? Гадаю, однієї ін'єкції недостатньо. Другий укол підсилює імунну відповідь і збільшує його тривалість", – розповіла Волоха.

У цьому контексті Бондаренко додала, що негативних наслідків для організму в такому разі не настане, але не виробиться достатній імунітет. "Ми вкололи вакцину – організм виробив антитіла. Через певну кількість часу вони починають падати. Потрібно дотягнути до того моменту, поки виробляться антитіла пам'яті. Для цього робиться ревакцинація. Якщо не зроблено друге щеплення, не буде ефективності", – пояснила вона.

Волоха зазначила, що через новизну вакцин нині відсутні дані про те, наскільки тривалим може бути імунітет від першого уколу. "Може, кілька місяців, може, у когось трохи довше. Але дослідження були проведені за двома дозама, і було зрозуміло, що для хорошого імунного захисту друга доза потрібна", – додала медикиня.

Як пояснила Волоха, якщо людина пропустила другий укол, який необхідно зробити через 3-4 тижні після першого, вона може зробити його пізніше, але тільки в разі, що минуло не надто багато часу. "Якщо місяць-два – то можна, але якщо пів року, то, напевно, потрібно робити знову. Але поки це питання залишається відкритим", – зауважила лікарка.

Вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко уточнила, що визначити походження антитіл проти COVID-19 – чи були вони вироблені внаслідок захворювання або внаслідок вакцинації, – неможливо.

Як писав OBOZREVATEL, за інформацією політика й бізнесмена Михайла Бродського, 29 або 30 грудня в Україну таємно була завезена партія вакцини Pfizer, перші ін'єкції якої могли отримати прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова медичного комітету у Верховній Раді Михайло Радуцький і низка народних депутатів.

Але після оголошення цього інциденту правоохоронці з подачі президента почали розслідування. Тому не факт, що любителі таємної вакцинації зможуть вчасно аналогічним способом зробити друге щеплення.