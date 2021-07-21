'Без прививки не пустят': каким будет новый учебный год в Украине и как избежать дистанционки

Новый учебный год в Украине школьники, скорее всего, начнут за партами. Но в случае роста заболеваемости коронавирусом вероятность возвращения к дистанционной форме занятий повысится. В первую очередь все будет зависеть от самих педагогов и их готовности делать прививки.

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Избежать обучения в онлайн-формате можно только в случае массовой вакцинации как учителей, так и учеников. Об этом OBOZREVATEL заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак.

"Чем больше будет вакцинированных, тем меньше шансов, что будет дистанционка", – сказал Бабак.

Парламентарий отметил, что очное обучение ничто не заменит, поэтому он не очень положительно относится к онлайн-формату.

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При этом он отметил, что еще полтора года назад в Украине вообще отсутствовала система дистанционной работы с учениками, но сейчас она на хорошем уровне. По словам Бабака, с момента появления коронавируса удалось наладить коммуникацию и подготовить необходимую материальную базу.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что если до сентября успеют вакцинировать всех педагогов, то образовательным учреждениям не придется идти на карантин даже в случае новой волны коронавируса. Учителя и сами осознают, что прививки сделать придется.

"Я не вакцинировалась, но вижу, что на работу меня без прививки не пустят, поэтому придется. Скажем так – вакцинация для учителей пока добровольно-принудительная", – рассказала OBOZREVATEL учительница из Киевской области.

Она также опасается, что между родителями учеников могут начаться конфликты из-за невакцинированных детей в классах.

А вот учительница из Мариуполя Елена Северина заявила, что сама до начала учебного года вакцинируется, но делать прививки своим детям категорически не будет. Однако она отметила, что при любых обстоятельствах учебные заведения готовы к дистанционному обучению.

"В прошлом учебном году удалось полностью систематизировать учебный процесс – это и полноценные уроки в Zoom с ежедневным четким расписанием, что дает детям возможность чувствовать режим дня даже не выходя из дома; чаты с детьми и проверка домашнего задания. Хотелось бы видеть следующий год в виде очного обучения, потому что это намного легче для всех. Но если эпидситуация будет ухудшаться, то будем выбирать здоровье", – рассказала учительница.

В Украине пока только начинают говорить о вакцинации детей. По словам экспертов, сначала разрешат делать прививки несовершеннолетним от 12 до 16 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer & BioNTech. В Европейском Союзе этой вакциной уже разрешили прививать подростков от 12 до 15 лет.

Добавим, что за последний год родители учеников жаловались на дистанционное обучение. Среди минусов были и неудобства в организации учебного процесса дома, особенно когда в семье несколько детей, в селах нет интернета, а успеваемость некоторых учеников и без того низкая.

Итак, если украинские педагоги успеют сделать прививки до 1 сентября, то их ученики будут сидеть за партами, вместо мониторов компьютеров и ноутбуков. Даже если будет рост заболеваемости, что крайне ожидаемо, дистанционного обучения удастся избежать. А вот вопрос с вакцинацией детей будет решаться позже.