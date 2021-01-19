Прячутся по углам, но научились списывать: почему школьники и учителя недовольны 'удаленкой'. Реальные истории

Дистанционное обучение в школе из-за локдауна стало настоящим испытанием как для самих учеников и их родителей, так и для педагогов. Далеко не во всех семьях есть компьютерная техника, к тому же возникают проблемы с интернетом. А главное, если в семьях по два-три ученика, да еще и родители работают из дома, то в квартирах просто не хватает "рабочих" мест.

Кроме того, большая часть обучения детей легла на плечи мам и пап. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Онлайн-уроки стали прекрасным поводом для родителей увидеть, как преподаватели ведут занятия в классе.

Так, в Тростянецком филиале Щербановского лицея в Полтавской области разразился скандал. Во время онлайн-урока преподаватель математики Наталия Хмелик начала кричать на детей за то, что одна из учениц написала в общем чате, что учитель опаздывает.

"Все началось с того, что учительница опоздала на конференцию, и девочка Даша написала об этом в общем чате: "учительницы нет". И когда педагог появилась, то начала не со слов "Здравствуйте, тема урока такая-то", а с крика на Дашу. Заметив, что я снимаю на телефон все, что происходит, она накинулась на моего сына", – описала ситуацию мама школьника Ксения Мащенко.

Мама выложила видео в соцсети. По ее словам, жалобы на этого преподавателя от сына поступали давно. А теперь она лично убедилась в том, как учительница ведет урок. Мама обращалась к администрации школы, показывала им записи, но меры не был приняты.

И только после того как запись попала в сеть, учительницу отстранили от ведения уроков в этом классе. Правда, теперь математику детям преподает учитель физики и информатики. Мама мальчика опасается, что после того, как дети пойдут в школу на учебу, эта учительница вновь вернется в класс.

Но не только на это жалуются родители. Дистанционное обучение показало, насколько школы и дети не готовы к такой форме обучения.

"У меня четверо детей. Трое из них – школьники. Представьте, что в нашем сельском доме нужно найти хороший интернет и для каждого ребенка тихое место, чтобы он мог слушать объяснение учителя и участвовать в работе. А также три компьютера или планшета. В результате двое учатся с телефонов, потому что в доме есть только один старый компьютер", – жалуется Вера Онищенко из Киевской области.

А папа 5-классника из Днепра организовал учебный кабинет для сына в ванной комнате. "У нас двухкомнатная квартира, двое детей. Младший еще маленький, днем спит. Когда он не спит, то кричит, ходит по квартире, словом, при нем создать тихую атмосферу невозможно. Отец придумал и оборудовал рабочее место в ванной. По крайней мере сын может закрыть дверь и никто его там не трогает", – рассказывает мама мальчика Виктория Коваленко.

Интернет связь – это вообще больная тема в том числе и для учителей. Часто уроки отменяются из-за того, что у учителя нет возможности подключиться к интернету. Во многих школах вместо уроков преподаватели просто передают задания по Viber.

Учитель истории из школы села Порепы Ривненской области Николай Петрук говорит, что из-за дистанционного обучения дети теряют качество образования. И всему виной – технические проблемы.

"У нас в селе даже интернет плохой, он постоянно исчезает. Мы, учителя, в Zoom на совещание не можем зайти. Что там говорить об обучении. У нас только в кабинете информатики есть интернет. По школе никакого Wi-Fi нет. Все пытаются как-то выйти из дома, но это бесполезно. У детей тоже нет связи, а у некоторых – и современных телефонов для такой учебы. Мы уже с весны видим, что теряем учеников. С понедельника школа будет работать офлайн, у нас есть шесть входов, все будут изолированы, но учиться нужно в классах. Нам никто не помогает, ничего не покупают, школу не оснащают, поэтому выхода нет", – говорит Петрук.

А там, где есть связь, заботу об обучении зачастую переложили на плечи родителей.

"У меня ребенок в 1-м классе. Нам просто все задания сбрасывают в классрум, и мы должны вместе с детьми их делать. Я сама работаю на удаленке из дома. Полдня провожу с ребенком, объясняю вместо учителя. Потом нужно свою работу успеть сделать. У меня просто нет сил", – жалуется Людмила из Киева.

"Мой ребенок в 4-м классе. И наш день выглядит так. Вчера было пять уроков. Начало в 10 часов утра. Первый урок, 5 минут на оргвопросы, 10 минут объясняли новый материал. Затем учительница дала самостоятельное задание на 30 минут. Потом начался второй урок. Снова 10 минут объяснение материала и учитель отключается на полчаса, чтобы дети самостоятельно все выполняли. Естественно, моя задача – все контролировать и снова объяснять. Словом, все родители в процессе учебы детей", – рассказывает Виктория Перепелица из Кропивницкого.

А во многих школах Волынской, Хмельницкой областей детям просто продлили каникулы, чтобы не организовывать онлайн-обучение.

"Уже много раз просили родителей подключиться к нормальному оператору. Во время урока дети исчезают из Zoom, потом переподключаются. В результате – отстают. Организация рабочего места ребенка – это отдельная боль. Пока идет урок, за спиной ученика то мама в ночной рубашке промелькнет, то папа в трусах. То кто-то из детей начнет демонстрировать всему классу своего кота, попугая, хомяка", – рассказывает учитель одной из школ Киева Оксана.

По словам педагога, на дистанционке многие дети научились списывать. "Они договариваются в интернете с кем-то, кто помогает в решении задач и т.п. Идет контрольная, они быстренько перекидывают задания "помощнику", а потом все решения переписывают с телефона. Отследить это сложно. Я уже мечтаю, когда мы вернемся в школу, провести дополнительную проверку знаний", – говорит Оксана.

Родители жалуются на уроки физкультуры. "Дети нам всю квартиру разносят. Им нужно прыгать, бегать, делать какие-то упражнения на полу или на диване. После такого урока комнату нужно приводить в порядок", – рассказывает мама школьника из Днепра Татьяна Денисенко.

Многие родители и учителя ждут не дождутся, когда же в стране все-таки разрешат открыть школы, чтобы продолжить обучение детей. Как выяснилось, технически больше всего к онлайн-обучению не готовы школы в селах и районах. А в городах сами педагоги не всегда умеют работать с детьми на расстоянии. Поэтому с понедельника, 25 января, скорее всего школьники снова сядут за парты.