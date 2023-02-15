Бэнкси создал новое граффити ко Дню влюбленных, которое посвятил теме домашнего насилия. Фото

Всемирно известный британский уличный художник Бэнкси создал новое граффити ко Дню влюбленных. Рисунок он посвятил теме домашнего насилия. Так художник выразил свой протест

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Фото граффити Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram 14 февраля, в День святого Валентина. На рисунке изображена женщина с синяком вокруг глаза и выбитым зубом (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Героиня граффити, по замыслу художника, бросила своего мужа в морозильную камеру. При этом, морозилка настоящая – она стоит у стены дома.

К стоящему у стены дома холодильнику Бэнкси просто подрисовал мужские ноги.

Подпись на снимке гласит: "Тушь Дня святого Валентина".

Сама женщина одета в одежду, которую обычно носят домохозяйки. На ней платье с пышной юбкой, фартук и рабочие перчатки.

"Борьба с насилием против женщин. Даже в День святого Валентина. Всегда!" – пишут в комментариях.

Стоит отметить, что неизвестно, в каком городе и стране появилось это граффити.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бэнкси признал, что его авторству принадлежат 7 граффити в Украине. Арты в Киеве, Бородянке и Ирпене уличный художник создал, по всей вероятности, во время анонимного визита в названные города.

Он продает 50 экземпляров своего рисунка по 5000 фунтов стерлингов за каждый. Деньги художник обещает отдать в помощь украинцам.

Ранее в Киевской области гражданину, который в Гостомеле пытался похитить граффити "Женщина в противогазе" Бэнкси, сообщено о подозрении. Его обвиняют в оконченном покушении на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения.

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