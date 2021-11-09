Власти против журналистов: почему закрытие Kyiv Post касается каждого

8 ноября, после 26 лет работы, прекратило свое существование издание Kyiv Post. Не самое большое по охвату аудитории, это издание, впрочем, имело серьезное влияние в информационном поле Украины. И не только в информационном. Ведь именно из этого главного англоязычного издания нашего государства преимущественно черпали информацию о событиях в Украине дипломаты, иностранные политики и международные организации. И это, несомненно, впоследствии оказывало влияние на принимаемые ими решения. И на политику Запада в отношениях с Украиной.

Кому и зачем понадобилось уничтожать Kyiv Post? И почему закрытие издания прямо касается каждого украинца, даже если он ни разу в жизни не только не держал в руках эту газету, но и не слышал о ее существовании? Попробуем разобраться.

Когда утром в понедельник, 8 ноября сотрудники издания Kyiv Post пришли на работу – их ждала шокирующая новость: все они уволены. Включая главного редактора Брайана Боннера, который возглавлял редакцию на протяжении 25 лет. О предстоящем увольнении и закрытии издания коллектив никто не предупреждал.

Видео дня

Владелец издания, скандально известный одесский застройщик Аднан Киван, купивший Kyiv Post в 2018 году, причины такого решения не объяснил. Впрочем, отметил, что издание "временно приостанавливает работу", чтобы впоследствии перезапуститься на четырех языках: арабском, украинском, русском и английском.

Зачем при этом увольнять коллектив и что будет с уволенными сотрудниками, Киван комментировать не стал, ограничившись фразой, что они получат зарплаты за 2 месяца.

При этом, по словам самих оставшихся без работы сотрудников Kyiv Post, еще три недели назад Киван собирался расширять редакцию и запустить украинскую версию издания. Они назвали закрытие издания – местью Кивана за попытку сохранить работу редакции независимой – потому что, покупая Kyiv Post, сам Киван обещал им, что не будет вмешиваться в редакционную политику.

"Мы видели риски в выбранном Аднаном Киваном формате расширения издания и расценивали это как вмешательство в редакционную политику. Попытка коллектива сохранить независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца. Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива местью Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой. Мы считаем, что таким образом владелец лишается неудобных, честных и принципиальных журналистов", - отметили уволенные работники издания в коллективном заявлении, обнародованном в понедельник.

Аднан Киван – одесский бизнесмен сирийского происхождения, один из крупнейших застройщиков в Украине, владелец гигантской строительной корпорации KADORR Group. В сфере интереса Кивана – и торговля металлами. Его состояние в 2021 году составило 240 миллионов долларов, что позволило Аднану Кивану занять 42 позицию в рейтинге самых богатых украинцев по версии Forbes.

Так что приобретение в 2018 году авторитетного издания Kyiv Post за 3,4 миллиона долларов было для него, скорее, делом статуса. Ведь СМИ в Украине - бизнес не прибыльный. А часто - и убыточный. Но подобные расходы бизнесмен мог себе позволить. А роль солидного издателя могла бы придать Кивану дополнительный вес. И возможно, – даже несколько обелить репутацию.

А обелять Кивану было что. Его имя то и дело всплывало в громких скандалах, преимущественно связанных со строительством. Так, Киван и его KADORR Group несколько лет назад "засветились" в попытке построить 30-этажную гостиницу на Андреевском спуске, 14-16, что не только исказило бы историческую часть Киева, но и могло привести к трагическим последствиям и спровоцировать мощные оползни. После длительных общественных протестов столичные власти остановили это строительство.

Такая же участь – запрет, но уже через суд – постигла и еще один объект KADORR Group в столице – на улице Жилянской, 68. Получив разрешение на строительство офисного центра, Киван решил, что может возвести там жилой комплекс.

В Одессе же сирийский бизнесмен не встречал никаких препятствий. И делал, что ему вздумается. Из самых ярких примеров – история с санаторием "Россия", который, согласно полученному от муниципалитета разрешению, он должен был реконструировать, построив на территории санатория три спальных корпуса на 350 мест и столовe. на 500 мест. Киван вместо этого построил три многоэтажки-"жемчужины".

Похожая судьба постигла и одесский санаторий "Фонтан". Вместо реконструкции санатория с размещением детского реабилитационного медицинского центра европейского типа, прописанной в разрешении, Киван построил там коттеджный городок "Оазис".

При этом интересует Кивана не только застройка морского побережья, но и историческая часть Одессы. Так, для строительства двух семнадцатиэтажек, принадлежащая бизнесмену компания снесла целый квартал с исторической застройкой на улице Асташкина. А в районе улицы Бассейная в результате строительных работ, которые проводила KADORR Group, была уничтожена канализационная система целого ряда жилых домов. Из-за чего одесситы даже перекрывали дорогу летом 2017-го.

Впрочем, не все скандалы с Киваном связаны со строительством. Например, в том же 2017-м СБУ подозревала его в финансировании терроризма в "ЛНР" и "ДНР" путем продажи жилья за наличные средства без уплаты налогов. А уже этой осенью бывший прокурор Одесской области обвинил Кивана в попытке дать ему взятку в размере 1 миллиона долларов - якобы за то, чтобы тот подписал подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову (между ним и Киваном несколько лет назад пробежала черная кошка).

Так что переживать за собственную репутацию Кивану было отчего.

Другое дело – что использовать для ее отбеливания Kyiv Post ему вряд ли бы удалось. И из-за коллектива, который выступал против любого вмешательства в работу редакции. И из-за главного редактора Брайана Боннера, который, по свидетельству коллег из других изданий, никогда бы не опустился до выполнения чьих-либо заказов.

Так что версия о том, что уничтожение издания – это месть Кивана за неуступчивость его сотрудников – имеет право на существование.

Впрочем, более вероятна другая версия, которую одновременно высказали сразу несколько шеф-редакторов самых популярных интернет-изданий и которую разделяет значительная часть не только медийного сообщества, но и целый ряд экспертов, политиков и лидеров общественного мнения.

Они утверждают: Kyiv Post уничтожили по указанию из Офиса президента, где были очень недовольны редакционной политикой издания. Ведь в Kyiv Post периодически появлялись резкие критические статьи по отношению к власти. И эти статьи потом читали в иностранных посольствах и международных организациях.

Так, именно с давлением Банковой связывает решение Аднана Кивана разогнать коллектив издания шеф-редактор "Нового времени" Виталий Сыч.

"На протяжении последних месяцев владелец издания, одесский застройщик Аднан Киван выяснил, что свобода слова и острая журналистика имеет свою цену – конфронтацию с властью. Не каждый бизнесмен готов ее платить. Издание планируют перезапустить и сделать многоязычным, но останется ли оно независимым и острым – неизвестно", – написал Сыч на своей странице в Facebook.

Еще более конкретной в оценке ситуации с Kyiv Post стала главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"Неофициально проблемы в редакции начались несколько недель назад. И насколько мне известно - связаны они с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Для понимания: Kyiv Post - основной источник информации об Украине для посольств, международных организаций и экспатов. Источник, который писал о вагнергейте, оффшорном скандале, антикоррупционных органах и реформах в целом… Кому-то это наверняка не очень нравилось… И владельцу это дали понять… Пытаться влиять на Брайана и его коллектив – дело бесполезное, он известен своей принципиальностью и за 25 лет смог сохранить независимую редакционную политику. Поэтому решили просто избавиться", – отметила Мусаева.

Именно оффшорный скандал и резкий материал, посвященный офшорам Зеленского, который около месяца назад опубликовало издание Kyiv Post – стал последней каплей для Офиса президента, где уже давно имели зуб на неудобных журналистов. В этом, в частности, уверен главред издания "Цензор" Юрий Бутусов.

"Причина увольнения (редакционного коллектива. – Ред.) – не отсутствие финансирования, причина – недовольство политикой издания. Это произошло ровно через месяц после того, как 8 октября Kyiv post опубликовал выпуск газеты с информацией о причастности президента Зеленского к крупному оффшорному скандалу Пандора пейперз И ровно через четыре дня после подписания Зеленским закона об олигархах, который предусматривает внесение в списки олигархов, ограничение их контактов с госчиновниками и возможность лишать олигархов права на владение любыми СМИ", - убежден Бутусов.

Ведь после подписания олигархического закона действующая власть получила беспрецедентный инструмент давления на любого бизнесмена в Украине. Законопроект был выписан так, что записать в олигархи и "раскулачить" по желанию можно любого. Можно сделать так, что заниматься бизнесом на Украине человек просто не сможет. А если бизнесмен еще и имеет за плечами такой длинный "шлейф", как тот, что насобирал Аднан Киван – его можно "убедить" сделать что угодно. Просто пообещав вытащить на свет божий истории, за которые предусмотрена серьезная ответственность – и направить их в суд.

И в пользу этой версии свидетельствует уже хотя бы то, что Киван, как уверяют журналисты Kyiv Post, в своем совместном заявлении – отказал им в праве выкупа издания сотрудниками. Хотя ряд политических и общественных деятелей (среди которых, например, экс-министр Тимофей Милованов) – уже бросили клич на сбор средств для сохранения издания.

"Киван не может себе позволить ссориться с властью, его бизнес абсолютно зависим от личных отношений с чиновниками государственных контролирующих и регулирующих организаций в сфере строительства. К сожалению, есть основания предполагать, что закрытие Kyiv post – это реальное давление на свободу слова. Что Офис президента ищет все возможности, чтобы заставить критикующих власть СМИ изменить свою редакционную политику. Подкупить, запугать, заставить кого-то найти какие-то рычаги влияния на тех, кто не собирается продаваться. Вариантов и исполнителей много", – утверждает Бутусов.

К Kyiv Post можно было относиться по-разному. Читать или не читать. Считать мерилом журналистских стандартов или подозревать в определенных манипуляциях. Соглашаться с мнениями журналистов и позицией редактора – или дискутировать с ними.

Но нельзя игнорировать случившееся в этот понедельник с Kyiv Post. Потому что в Украине после Революции Достоинства никто не имеет права закрывать рот журналистам из-за личных обид. Никто не может соответствовать уничтожению издания за критику власти. Никто не имеет права касаться одной из ключевых свобод демократического общества – свободы слова.

Потому что наступление на свободу слова – касается каждого. Потому что если общество не защитит сегодня независимых журналистов – завтра придут за ним.

И именно поэтому – для сохранения издания и его коллектива – OBOZREVATEL публично предложил Аннану Кивану начать переговоры по продаже корпоративных прав на Kyiv Post. Ибо сохранение качественной, независимой и беспристрастной журналистики – важно для всей страны. И для нашего общего будущего.