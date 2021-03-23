Гибридная война Рожковой против НБУ: Kyivpost распространил манипулятивный материал, очень похожый на заказной

Украинское англоязычное издание Kyivpost несколько дней назад опубликовало "сенсацию". Мол, первого зампреда НБУ Екатерину Рожкову хотят судить за привлечение международного агентство Kroll к расследованию вывода средств из ПриватБанка. Новость распространил целый ряд СМИ, ее прокомментировали и сама Рожкова, и ее бывшая начальница Валерия Гонтарева.

OBOZREVATEL еще несколько месяцев назад публиковал расследование о том, как на борьбу с бывшими собственникам ПриватБанка потратили чрезмерно большую сумму - 900 млн грн. Мы также написали, кому достались деньги. Позднее по этому же поводу "возбудились" правоохранительные органы. Согласитесь, событие экстраординарное. Однако Kyivpost неожиданно выдвинул свою версию событий. В их формулировке речь идет отнюдь не о потенциально завышенных ценах украинской компании "Астерс Консалт" с уставным капиталом в 800 грн. Журналист уважаемого издания утверждает, что уголовное преследование начато потому, что злые дяди хотят наказать Рожкову за сотрудничество с известным агентством Kroll, которое провело блестящее расследование по ПриватБанку. И сразу звучит намек: нынешнее руководство НБУ подыгрывает бывшим бенефициарам национализированного банка.

В итоге мы проанализировали публикацию Kyivpost и рассказываем о том, почему материал имеет все признаки заказной публикации и на что "забыли" обратить внимание журналисты, казалось бы, авторитетного СМИ.

Правоохранители расследуют возможные хищения средств украинской компанией… Не с Kroll, как утверждает Kyivpost. Речь идет о "Астерс Консалт", компания с уставным капиталом в 800 грн получила на борьбу-"войнушку" с бывшими собственниками ПриватБанка почти 700 млн грн.

Поначалу дела велись благопристойно. Cразу после национализации "Привата" – при участии НБУ – была выбрана компания для представления интересов украинского государства на международной арене в этом кейсе: американская AlixPartners. Она работает на международном рынке еще с 80-х и хорошо известна в профессиональных кругах по всему миру.

Но прошло какое-то время, и в 2018-м подписывает и тандем национализированного "Привата" и НБУ подписали прямой контракт с украинской фирмой. Для начала, например, Нацбанк провел сделку с "Астерс" на 125 млн грн как закупку для предоставления банковских услуг и проведения банковских операций.

Секундочку, я хочу акцентировать:

во-первых, 125 млн грн "ушло" одной компании без открытых торгов;

во-вторых, на самом деле юркомпания не может предоставлять банковские услуги.

А теперь оцените красоту игры нового менеджмента "Привата": расходы Банка по контракту с AlixPartners с 2017-го составили 265 млн грн, а с "Астерс Консалт" около 700 млн грн.

Ну как вам? Красиво ведь!!!

В нашем распоряжении оказалось приложение к договору с "Астерс". За каждый час работы управляющего партнера "Астерс" украинцы через Нацбанк и государственный "Приват" платили 315 евро. Стандартные 160 рабочих часов в месяц принесли бы каждому представителю фирмы больше 50 тыс. евро! Где вы видели такие зарплаты? Тем более у компании с "уставняком" в 3 копейки… Более того, фирма нашла чуть ли не самых дорогих переводчиков в Киеве: за стандартный рабочий месяц по договору могли заплатить более 76 тыс. грн.

Понятно, что озвученной "Обозревателем" информацией заинтересовались правоохранители. В рамках дела 757/50049/19-к Печерский районный суд Киева разрешил им получить доступ к договорам, информации об уплаченным суммам.

Юрфирмой владеет Алексей Дидковский. Именно он помогал продать Сведбанка мажоритарному акционеру "Дельта Банка" Николаю Лагуну. Бывшая вице-президент "Правэкс Банка" Ирена Кильчицкая публично обвинила участников этой сделки в отмывании крупных сумм.

Когда уже шла сделка по продаже проблемного банка, вдруг откуда-то акционеры Сведбанка пополнили уставной фонд на $100 млн, которые попали на офшорные счета. Это было чистое отмывание денег. Сведбанк лично обслуживал юрист Алексей Дидковский. После продажи банка Мюллер-Ханке (был председателем правления) купил себе виллу в Италии (эту информацию легко проверить), а Дидковский – дом в Лондоне и перевез туда семью. Также во время работы Сведбанка юридическая компания Дидковского осуществляла "юридическое" обслуживание... Ежемесячно со счетов банка списывались миллионные расходы, чтобы платить этой компании якобы за юридическое обслуживание", – заявила Кильчицкая в интервью "ГОРДОН".

Указанная выше информация есть и в публичном доступе, ее уже публиковал OBOZREVATEL. Однако Kyivpost по какой-то причине разбираться в деле не стали. Неназванные источники говорят, что могут назвать даже название пиар-агентства, которое оплатило информационную атаку издания против НБУ и прописало месседжи, которые полностью "размыли" реальную информацию.

И пока СМИ распространяют манипулятивную информацию, правоохранители продолжают расследовать деятельность Рожковой и разбираются, по какой причине она помогла украинской компании получить сотни миллионов гривен, фактически, без прозрачного конкурса и обоснованности цены.

А теперь вернемся к публикации Kyivpost. Что пыталось "изобразить" издание в этом случае: силовики пытаются поставить под сомнение необходимость сотрудничества с международной организацией Kroll.

Обратите внимание, расследование правоохранителей ведется уже не первый месяц, но именно в момент активизации борьбы Рожковой с НБУ, в англоязычном издании Kyivpost появляется публикация о том, что расследование проводят именно из-за сотрудничества с Kroll.

Перефразируя классика, - бывает ложь, бывает большая ложь, а бывают статьи о праведнике Рожковой. И о том, что именно она является столпом назависимости НБУ и гарантом стабильности "Привата".

Развивая этот миф, журналист ссылается на информацию от неназванных источников, в публикации нет комментария самих правоохранителей, не раскрывается фабула дела. Главное – нет содержательной цитаты самого НБУ. Вместо этого есть цитаты неназванных источников, которые, фактически, утверждают, что уголовные дела – попытка расправы над Рожковой.

Почему публикация Kyivpost – манипуляция:

в тексте утверждают, что расследование проводят из-за сотрудничества с известным во всем мире агентством Kroll, при этом журналисты лишь вскользь упоминают о сомнительном сотрудничестве на сотни миллионов гривен с украинской юркомпанией с уставным капиталом в 800 грн;

журналист Kyivpost не написал о том, что именно расследуют силовики, о каких хищениях идет речь. На эти вопросы в издании не смогли ответить и после публикации;

сразу после публикации внезапно появились комментарии экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и самой Рожковой. Обе говорили о том, что Kroll – международная организация с мировым именем. О том, что речь идет о сомнительном сотрудничестве, в том числе и с украинской компанией упомянуть "забыли";

в материале нет комментария правоохранителей и содержательной информации от НБУ;

в публикации упоминают, что бывшие собственники "Привата" пытались сорвать сотрудничество с Kroll, мол, преследования Рожковой – в угоду экс-владельца банка Игоря Коломойского.

Текст опубликован в издании, которое направлено на англоязычную аудиторию и в первую очередь предназначался для международных партнеров Украины. Фактически кредиторам дали понять, что Екатерина Рожкова – залог стабильности в НБУ, которая честно боролось с махинациями бывших собственников "Привата" и которую сейчас, якобы, притесняют.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к автору материала "Kyivpost" Игорю Коссову. В телефонном разговоре он предложил сформулировать вопросы и отправить их на почту, что и было сделано. Мы спросили о том: знает ли он, что расследуют правоохранители, почему в публикации речь шла только о Kroll, в то время как на самом деле главные нарушения связаны с украинской компанией "Астерс Консалт". Однако журналист не смог ответить ни на один из вопросов. Возможно, он действительно не владеет материалом, или же, возможно, сознательно отказывается признавать свою ошибку. "Я не могу прокомментировать эти вопросы. Спасибо за внимание к нашему материалу", – кратко сообщил Коссов.

Кстати, нам известно и название пиар-агенства, которое "информационно" сопровождает "войну" Рожковой против НБУ. Возможно, в следующий раз, также обратимся с вопросами и к ним. А пока разберем всего несколько ярких моментов из публикации Kyivpost.

Что написало издание:

"Им (Рожковой и нескольким сотрудникам НБУ, – ред.) грозят обвинения в государственной измене и растрате. Причина? НБУ поделился информацией с такими компаниями, как Kroll Inc., консалтинговая фирма AlixPartners и юридические фирмы Hogan Lovells и Asters".

Почему это манипуляция?

Потому, какой информацией НБУ "поделилась" с указанными фирмами, претензий на самом деле нет. Речь идет о растрате средств. И это касается украинской компании "Астерс консалт", полное название которой "Kyivpost" так и не озвучило.

Что написало издание:

"Работа Kroll была неотъемлемой частью выявления ущерба, и AlixPartners была привлечена для подготовки банка к национализации".

Почему это манипуляция?

Журналист озвучивает роль двух уважаемых компаний и "забыл" упомянуть украинскую "Астерс консалт", которая при этом получила на борьбу с ПриватБанком почти 700 млн грн. У этой компании нет мирового имени и к сотрудничеству с ней возникло наибольше вопросов. Но "Kyivpost" ее роль умалчивает.

Что написало издание?

"Источники Kyiv Post, не уполномоченные общаться со СМИ, заявили, что расследование было возобновлено либо нынешним главой Нацбанка Кириллом Шевченко, либо кем-то в офисе президента Владимира Зеленского, и ведется Службой безопасности Украины и Государственного бюро расследований".

Почему это манипуляция?

Ни глава НБУ, ни сотрудники Офиса президента не могут возобновлять расследования. На самом деле заявления в Государственное бюро расследований с просьбой разобраться в деле написал один из народных депутатов, а само разбирательство продолжается давно. Просто "Kyivpost" написал об этом только сейчас.

Странно, почему "Kyivpost" в своих материалах не используют те журналистские стандарты, которые сами же отстаивают: достоверность, разделение домыслов от фактов, возможность высказаться каждой из сторон. Вместо этого они выпустили публикацию на английском языке, которую можно пересказать одним предложением "Рожкову преследуют за Kroll"… что полностью не соответствует действительности.