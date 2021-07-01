"Автомагистраль-Юг" приступила к новому этапу "Большой стройки" обходной Днепра

На Днепропетровщине начался новый этап строительства Южного обхода города Днепра – специалисты устраивают слои дорожного покрытия на двухуровневой транспортной развязке на пересечении с улицей Аэропортовской.

Работы согласно европейским стандартам качества проводит подрядная компания "Автомагистраль-Юг" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщается на официальной странице программы в Facebook.

Двухуровневая транспортная развязка Южного обхода Днепра будет длиной 45 м и шириной 22 м.

"Эта часть проекта является крайне важной, ведь позволит полноценно соединить все участки 7-километровой объездной дороги, обеспечив комфорт и безопасность транспортного движения при пересечении новой трассы с магистральной улицей города", – сообщает команда "Большой стройки".

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В настоящее время на транспортной развязке продолжается строительство путепровода: мостостроители завершают устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируют начать монтаж балок пролетного строения. Дорожно-строительные бригады проводят устройство усиленного слоя основы из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. В ближайшее время стартуют работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона.

Кроме того, строительство объездной ведется одновременно еще на 3 участках: там работают 200 специалистов и 75 единиц спецтехники. Обходная Днепра станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит западные области Украины с восточными.

Работы планируют завершить осенью этого года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.