Авиакомпания 'Украинские вертолеты' раздала праздничные волонтерские подарки украинским воинам

В понедельник, 22 декабря, авиакомпания "Украинские вертолеты" торжественно передала полезные гостинцы для украинских защитников и защитниц – военную технику и оборудование. Общая стоимость волонтерской помощи от авиакомпании в декабре этого года составила более 5 миллионов гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе компании. Рождественские "подарки" передавали как в Киеве, так и ближе к фронту.

Так, в столичной штаб-квартире "Украинских вертолетов" получили технику и оборудование военные трех частей Сил обороны Украины.

А еще двум военным частям технику и транспорт купили и доставили прямо в Днепропетровскую область несколькими днями ранее.

"Мы понимаем, что не время расслабляться, только вместе – когда тыл и фронт объединены – Украина победит", – отметил главный исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Олег Рудь.

В Киеве с военнослужащими 112 отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, и центра специального назначения "Омега" Национальной Гвардии Украины встретился весь коллектив авиаоператора. Воинам передали квадрокоптеры различных модификаций, коммутационное оборудование и средство РЭБ.

А ближе к линии соприкосновения отвезли еще фуру квадроциклов для 118 отдельной бригады территориальной обороны имени атамана Лютого-Лютенко и терминалы спутникового интернета с детектором дронов к системе РЭБ для 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

По доброй традиции военные подразделения подарили от себя представителям авиакомпании важные и ценные вещи: боевые знамена бригад, шевроны, благодарности и именные награды для руководства авиакомпании – Владимира Ткаченко и Сергея Ярового.

"Все то, что мы сейчас здесь в Киеве вручили, отправится на передовую. И так происходит постоянно. Буквально на прошлой неделе наша мобильная группа выезжала ближе к передовой. Это тоже постоянно делается. Что-то передаем в Киеве, что-то отвозим. Техника только та, которая крайне необходима, крайне необходима", – отметил исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Сергей Яровой.

За время полномасштабного вторжения "Украинские вертолеты" уже передали техники, оборудования и другого имущества 32 военным частям на сумму более 220 миллионов гривен.

И это не единственное направление благотворительности, которым занимается авиакомпания. "Украинские вертолеты" также поддерживают ветеранов и семьи погибших военнослужащих. Ведь именно так и проявляется социальная ответственность бизнеса – благотворительными проектами.