Авиакомпания "Украинские вертолеты" раздала праздничные волонтерские подарки украинским воинам

Глеб Иванов
Общество
3 минуты
Авиакомпания 'Украинские вертолеты' раздала праздничные волонтерские подарки украинским воинам

В понедельник, 22 декабря, авиакомпания "Украинские вертолеты" торжественно передала полезные гостинцы для украинских защитников и защитниц – военную технику и оборудование. Общая стоимость волонтерской помощи от авиакомпании в декабре этого года составила более 5 миллионов гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе компании. Рождественские "подарки" передавали как в Киеве, так и ближе к фронту.

Так, в столичной штаб-квартире "Украинских вертолетов" получили технику и оборудование военные трех частей Сил обороны Украины.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" раздала праздничные волонтерские подарки украинским воинам

А еще двум военным частям технику и транспорт купили и доставили прямо в Днепропетровскую область несколькими днями ранее.

"Мы понимаем, что не время расслабляться, только вместе – когда тыл и фронт объединены – Украина победит", – отметил главный исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Олег Рудь.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" раздала праздничные волонтерские подарки украинским воинам

В Киеве с военнослужащими 112 отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, и центра специального назначения "Омега" Национальной Гвардии Украины встретился весь коллектив авиаоператора. Воинам передали квадрокоптеры различных модификаций, коммутационное оборудование и средство РЭБ.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" раздала праздничные волонтерские подарки украинским воинам

А ближе к линии соприкосновения отвезли еще фуру квадроциклов для 118 отдельной бригады территориальной обороны имени атамана Лютого-Лютенко и терминалы спутникового интернета с детектором дронов к системе РЭБ для 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" раздала праздничные волонтерские подарки украинским воинам

По доброй традиции военные подразделения подарили от себя представителям авиакомпании важные и ценные вещи: боевые знамена бригад, шевроны, благодарности и именные награды для руководства авиакомпании – Владимира Ткаченко и Сергея Ярового.

"Все то, что мы сейчас здесь в Киеве вручили, отправится на передовую. И так происходит постоянно. Буквально на прошлой неделе наша мобильная группа выезжала ближе к передовой. Это тоже постоянно делается. Что-то передаем в Киеве, что-то отвозим. Техника только та, которая крайне необходима, крайне необходима", – отметил исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Сергей Яровой.

За время полномасштабного вторжения "Украинские вертолеты" уже передали техники, оборудования и другого имущества 32 военным частям на сумму более 220 миллионов гривен.

И это не единственное направление благотворительности, которым занимается авиакомпания. "Украинские вертолеты" также поддерживают ветеранов и семьи погибших военнослужащих. Ведь именно так и проявляется социальная ответственность бизнеса – благотворительными проектами.