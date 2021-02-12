Геращенко: МВД и Нацполиция против оборота пистолетов в Украине

В Министерстве внутренних дел (МВД) и Национальной полиции Украины выступают против разрешения короткоствольного оружия, так как не хотят, чтобы в стране стало еще больше смертей граждан и правоохранителей.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает официальный сайт МВД. При этом в ведомстве в целом поддерживают законопроекты №4335 и №4335-1 об обороте оружия, находящиеся на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия. Это и позиция Президента Украины также, она выражена в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", – отметил Геращенко.

Замглавы МВД пояснил, что сегодня каждый украинец с 21 года может приобрести гладкоствольное ружье, а с 25 – получить разрешение на нарезное оружие. Для этого необходимо не иметь наркотической, алкогольной зависимости, психических расстройств и проблем с законом. По мнению Геращенко, такого арсенала вполне хватит для защиты.

В тех странах, где граждане могут носить пистолеты и револьверы, например, в США, от рук полицейских ежегодно погибают от 800 до 1000 человек. Такая высокая статистика объясняется тем, что правоохранители чаще стреляют в нарушителей, зная, что на руках у стране много оружия.

Там же, где люди не имеют разрешения на короткоствольное оружие, происходит гораздо меньше умышленных убийств, отметил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию за основу законопроект о легализации владения огнестрельным оружием, инициированный депутатами от "Слуги народа".

OBOZREVATEL разобрался, в чем различия между законопроектами № 4335 и 4335-1, какой из них принесет обществу больше пользы и насобирают ли в парламенте голоса для решения резонансного вопроса.