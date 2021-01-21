'Слуги' задумали легализовать огнестрельное оружие в Украине

Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию за основу законопроект по легализации владения огнестрельным оружием, инициированный депутатами от "Слуги народа".

Об этом пишет издание "Страна". Проект закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему" опубликован на сайте ВР.

По информации журналистов, это уже не первый проект такого рода. Весной минувшего года в парламент подавали похожий документ, однако он не был вынесен даже на обсуждение.

Нынешним законопроектом предлагается создать специальный Реестр владельцев оружия, вести который будет Министерство внутренних дел. Информация о наличии и приобретении оружия будет храниться в нем 30 лет.

Также проект регулирует права граждан на владение оружием, пишет издание.

Сейчас гражданам Украины старше 21 года можно владеть гладкоствольным и нарезным длинноствольным огнестрельным полуавтоматическим оружием. Приобрести можно только длинноствольное оружие, например, охотничье ружье или нарезную винтовку и карабин. Короткоствольным оружием – пистолетами и револьверами – им владеть запрещено.

Депутаты хотят разрешить владение короткоствольным огнестрельным оружием гражданам, которым исполнилось 28 лет, не имеющим медицинских противопоказаний, не судимым, не привлекавшимся к админответственности в течение последнего года и не менее пяти лет законно владевшим другим разрешенным огнестрелом.

При этом в законопроекте прописано, что ношение оружия запрещается до принятия специального отдельного закона, однако о сроках его подготовки не говорится.

Согласно проекту, автоматическое огнестрельное оружие физлицам приобретать будет нельзя, а юрлицам – только для тиров и стрельбищ при условии получения специальной лицензии и не более пяти единиц одной модели.

Травматическое оружие хотят разрешить покупать украинцам, достигшим 21 года, не привлекавшимся к админответственности более двух раз.

Длинноствольным огнестрельным орудием можно будет владеть после 18 лет, говорится в документе.

Длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие хотят разрешить иметь лицам старше 25 лет.

Владельцам оружия будут выдавать удостоверения с указанием категории. Также им нужно будет пройти курсы по обращению с огнестрелом: изучить матчасть, правила обращения и случаи использования.

Использование гражданского огнестрельного оружия должно происходить исключительно с целью реализации права на защиту, говорится в документе, причем только после предупреждения, говорится в проекте. Однако есть исключения, когда промедление создает "непосредственную небезопасность" для владельца оружия.

Запрещено будет использовать огнестрелы против женщин "с явными признаками беременности", лиц с инвалидностью, несовершеннолетних, кроме группового нападения, против работников правоохранительных органов, военнослужащих во время исполнения служебных обязанностей, кроме случаев осуществления ими действий, угрожающих жизни и здоровью людей.

Тот, кто использовал оружие, и причинил телесные повреждения другому человеку, обязан вызвать медиков и сообщить о происшествии в полицию.

Также данным проектом депутаты хотят внести изменения в закон "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" с инструкцией относительно круга лиц и оснований для награждения ведомственными поощрительными отличиями "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие".

Согласно уставу, ими могут быть награждены военнослужащие за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск, укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение воинского и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.

Однако законопроект предлагает убрать эти положения. То есть награждать можно будет кого угодно по любым основаниям и даже без них, пишут журналисты.

Главное научно-экспертное управление Рады уже высказалось по данному поводу, заявив, что это "нивелирует ценность указанных ведомственных знаков отличия и создает коррупционные факторы".

Что касается холодного оружия, депутаты хотят принять в будущем отдельный закон.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине приняли решение о создании комиссии, регулирующей рынок азартных игр и лотерей.

После создания она подписала соглашение о сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга с целью взаимодействия и информационного обмена для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и т.д.