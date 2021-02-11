Аваков вручил Маркиву орден 'За мужество'. Фото

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 11 февраля вручил орден "За мужество" III степени освобожденному из незаконного заключения в Италии нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, информирует сайт ведомства. Государственные награды были вручены и работникам системы МВД (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Орденом "За мужество" III степени награжден старший сержант Маркив Виталий Михайлович, командир отделения батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

В указе о присвоении государственной награды отмечается, что Виталий Маркив с апреля 2014-го по июнь 2017 года, проявляя мужество и героизм, принимал активное участие в выполнении служебно-боевых задач в районах проведения АТО. Упоминается и то, как 3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана (Италия) полностью оправдал старшего сержанта Маркива и прямо в зале суда освободил его от отбывания наказания.

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