"Россияне выстрелили себе в ногу": как поднялась паника и почему украинцам не нужно бояться CoviShield

В Европе уже утихла паника вокруг препарата от коронавируса AstraZeneca, его вновь продолжат использовать. Информация о развитии тромбов в крови у некоторых лиц после вакцинации не нашла подтверждения. Но в процессе установления правды масла в огонь подливали и кремлевские пропагандисты, которые пытались "под шумок" протолкнуть свой "Спутник V", в эффективность которого верят лишь россияне (да и это спорный вопрос).

Запускалось множество фейков даже в сторону Украины, которая использует этот же препарат, но индийского производства, под названием CoviShield. Так с чего именно все началось, где скрыта правда и как Кремль умудрился навредить сам себе, читайте в материале OBOZREVATEL.

Не так давно 13 государств, в том числе и представители ЕС, объявили о временной остановке использования вакцины AstraZeneca (этот же препарат индийского производства – Covishield – применяют в Украине). Причиной такого решения послужила информация о том, что эта вакцина после укола якобы может приводить к тромбозу.

Но уже через несколько дней Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) выступило с заявлением о том, что AstraZeneca является безопасной и эффективной, а зафиксированные в ряде стран случаи образования тромбов не связаны с ее применением.

EMA не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации. А разработчики препарата заверили, что специальный комитет отдельно изучал результаты испытаний относительно угрозы образования тромбов и "не обнаружил рост риска тромбоза среди 21 583 участников".

И уже 19 марта вакцинацию AstraZeneca возобновили.

По информации пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, всего лишь 0,5% украинцев, привитых от коронавируса вакциной СoviShield, столкнулись с побочными эффектами. Все они проявились в легкой форме – температура и слабость.

Случаев тромбозов в Украине не было зафиксировано.

Во многом панику вокруг вакцины, с которой начался процесс иммунизации в Украине, раздували российские пропагандисты. Мол, Киев закупил "опасный" препарат и лучше бы купили российский "Спутник V", которым пользуются преимущественно дружественные для Кремля страны. К слову, путинскую вакцину так и не одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Как отметил недавно журналист Дмитрий Гордон, все высококвалифицированные ученые уже давно покинули Россию. "Россия не в состоянии автомобиль сделать, что уж говорить о вакцинах. Травить – это они могут, а создавать – это нет", – подколол он пропагандистов.

Во избежание длительных споров OBOZREVATEL решил сравнить вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Далее только факты.

AstraZeneca (CoviShield)

Вакцину AstraZeneca разработали ученые Оксфордского университета вместе с одноименной англо-шведской фармацевтической компанией. В Индии этот препарат имеет название CoviShield.

Препарат изготовлен из ослабленной версии аденовируса шимпанзе, стимулирует иммунную систему к продуцированию антител для защиты от любой коронавирусной инфекции.

Прививку этой вакциной получило уже почти 200 тысяч украинцев, среди которых первые лица государства, включительно с президентом Владимиром Зеленским и министром здравоохранения Максимом Степановым.

AstraZeneca заявила, что третья фаза испытаний ее вакцины показала, что препарат эффективен на 79% для предотвращения заражения коронавирусом и на 100% защищает от тяжелого течения и госпитализации.

Согласно результатам клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и Южной Африке (именно там обнаружили новые, более опасные штаммы COVID-19), Covishield продемонстрировала эффективность от 70% до 90%.

Спутник V

Первой зарубежной страной, которая зарегистрировала российский "Спутник V", стала Беларусь. Позже препарат одобрили в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Боснии и Герцеговины, Ливане, Мьянме, Пакистане и других "странах третьего мира".

Официально так и не установлена эффективность вакцины "Спутник V". Сами россияне заявляют о показателе в 91%, но ни одна авторитетная международная компания подтвердить их утверждения не может.

ВОЗ до сих пор отказывается включить российскую вакцину в список для использования в чрезвычайной ситуации. В ведомстве заявили, что препарат не соответствует необходимым критериям и не прошел всех стадий проверок в достаточном объеме

Препарат также не получил разрешения на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам.

В отличии от российской, другие сертифицированные вакцины против коронавируса, в том числе и AstraZeneca, проходили испытание на фокус-группах из более чем 50 тысяч добровольцев в разных частях мира.

Страны, которые закупили "Спутник V", в основном не могут похвастаться высокоразвитыми экономиками. Но среди них также много государств-"друзей" Москвы. Например, Венгрия, которая начала использовать препарат еще в феврале, несмотря на то, что в ЕС его не зарегистрировали.

Использование российского препарата в Украине исключено, об этом не раз уже заявляли как в Кабмине, так и в Офисе президента.

"Я уже неоднократно говорил – ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории Украины. Это первое. Что касается регистрации в других странах, я уже говорил – в других странах Российская Федерация не забирала территории и не развязывала войну. И никаким аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", – заявлял глава Минздрава Максим Степанов еще в начале марта.

Так как у россиян нет достоверных данных об эффективности и безопасности "Спутник V", Всемирная организация здравоохранения даже не станет рассматривать их заявку на сертификацию, говорил в интервью OBOZREVATEL директор Global Virus Network Center of Excellence и советник ВОЗ Константин Чумаков.

"Мне кажется, ее создатели не продумали многих технических деталей и, как говорят в Америке, выстрелили себе в ногу. В принципе, их вакцина вполне может оказаться хорошей, но то, как они ее испытывали, внедряли и проталкивали, тот процесс, который определялся какими-то политическими пропагандистскими факторами, разрушил доверие к ней. Эффективность же сертифицированных вакцин – 95%. Это означает, что в 20 раз снижается вероятность заболеть и почти исчезает возможность получить тяжелые осложнения", – говорил он.

С таким тезисом согласился и известный украинский иммунолог Борис Донской. Мол, "верить россиянам и уж тем более ее пропаганде – не уважать себя".

"В целом вакцинация проводится в авральном режиме во всех странах, кроме Украины. У нас все спокойно и медленно. У каждой вакцины могут быть побочные действия, но все они меркнут на фоне смерти от болезни. А вот верить россиянам и их словам об эффективности их же вакцины – я бы не стал. Даже когда неправда выходит на поверхность – они этого не признают, как будто бы и не говорили об этом", – отметил он OBOZREVATEL.

Победить коронавирус без массовой вакцинации невозможно. Об этом регулярно говорят ведущие инфекционисты Украины и другие высококвалифицированные врачи. Поэтому чем быстрее будет проведена иммунизация, тем раньше мы сможем вернуться к привычному ритму жизни без жестких карантинных ограничений. И пока некоторые украинцы боятся колоться CoviShield, пенсионеры активно делают прививки, ведь они лучше других знают ценность здоровья и то, как тяжело переноситься эта болезнь.