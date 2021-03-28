"Росіяни вистрілили собі в ногу": як здійнялася паніка й чому українцям не потрібно боятися CoviShield

У Європі вже вщухла паніка навколо препарату від коронавірусу AstraZeneca, його знову продовжать використовувати. Інформація про розвиток тромбів у крові в деяких осіб після вакцинації не знайшла підтвердження. Але в процесі встановлення правди масла в вогонь підливали і кремлівські пропагандисти, які намагалися "під шумок" проштовхнути свій "Супутник V", в ефективність якого вірять лише росіяни (та й це спірне питання).

Запускалося безліч фейків навіть в бік України, яка використовує цей же препарат, але індійського виробництва під назвою CoviShield. Тож із чого саме все почалося, де прихована правда і як Кремль примудрився нашкодити сам собі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не так давно 13 держав, зокрема й представники ЄС, оголосили про тимчасове зупинення використання вакцини AstraZeneca (цей же препарат індійського виробництва – Covishield – застосовують в Україні). Причиною такого рішення послугувала інформація про те, що ця вакцина після уколу нібито може призводити до тромбозу.

Але вже через кілька днів Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) виступило із заявою про те, що AstraZeneca є безпечною і ефективною, а зафіксовані в низці країн випадки утворення тромбів не пов'язані з її застосуванням.

EMA не знайшло доказів, що підтверджують випадки порушень згортання крові саме після вакцинації. А розробники препарату запевнили, що спеціальний комітет окремо вивчав результати випробувань щодо загрози утворення тромбів і "не виявив зростання ризику тромбозу серед 21 583 учасників".

І вже 19 березня вакцинацію AstraZeneca відновили.

За інформацією прессекретаря президента Володимира Зеленського Юлії Мендель, всього лише 0,5% українців, щеплених від коронавірусу вакциною СoviShield, зіткнулися з побічними ефектами. Усі вони виявилися в легкій формі – температура і слабкість.

Випадків тромбозів в Україні не було зафіксовано.

Багато в чому паніку навколо вакцини, з якої почався процес імунізації в Україні, роздмухували російські пропагандисти. Мовляв, Київ закупив "небезпечний" препарат і краще б купили російський "Супутник V", яким користуються переважно дружні для Кремля країни. До речі, путінську вакцину так і не схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Як зазначив нещодавно журналіст Дмитро Гордон, усі висококваліфіковані вчені вже давно покинули Росію. "Росія не в змозі автомобіль зробити, що вже говорити про вакцини. Труїти – це вони можуть, а створювати – це ні", – підколов він пропагандистів.

Щоб уникнути тривалих суперечок, OBOZREVATEL вирішив порівняти вакцини AstraZeneca і "Супутник V". Далі тільки факти.

AstraZeneca (CoviShield)

Вакцину AstraZeneca розробили вчені Оксфордського університету разом із однойменною англо-шведською фармацевтичною компанією. В Індії цей препарат має назву CoviShield.

Препарат виготовлений із ослабленої версії аденовірусу шимпанзе, стимулює імунну систему до продукування антитіл для захисту від будь-якої коронавірусної інфекції.

Щеплення цією вакциною отримало вже майже 200 тисяч українців, серед яких перші особи держави, включно з президентом Володимиром Зеленським та міністром охорони здоров'я Максимом Степановим.

AstraZeneca заявила, що третя фаза випробувань її вакцини показала, що препарат ефективний на 79% для запобігання зараженню коронавірусом і на 100% захищає від тяжкого перебігу та госпіталізації.

Згідно з результатами клінічних випробувань у Великобританії, Бразилії і Південній Африці (саме там виявили нові, більш небезпечні штами COVID-19), Covishield продемонструвала ефективність від 70% до 90%.

Супутник V

Першою зарубіжною країною, яка зареєструвала російський "Супутник V", стала Білорусь. Пізніше препарат схвалили в Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінеї, Тунісі, Вірменії, Мексиці, Нікарагуа, Боснії і Герцеговині, Лівані, М'янмі, Пакистані та інших "країнах третього світу".

ВООЗ досі відмовляється внести російську вакцину в список для використання в надзвичайній ситуації. У відомстві заявили, що препарат не відповідає необхідним критеріям і не пройшов усіх стадій перевірок у достатньому обсязі.

Препарат також не отримав дозволу на застосування від Європейського агентства з лікарських засобів.

На відміну від російської, інші сертифіковані вакцини проти коронавірусу, зокрема й AstraZeneca, проходили випробування на фокус-групах із більш ніж 50 тисяч добровольців у різних частинах світу.

Країни, які закупили "Супутник V", переважно не можуть похвалитися такими високорозвиненими економіками. Але серед них також багато держав "друзів" Москви. Наприклад, Угорщина, яка почала використовувати препарат ще в лютому, незважаючи на те, що в ЄС його не зареєстрували.

Використання російського препарату в Україні виключено, про це не раз уже заявляли як у Кабміні, так і в Офісі президента.

"Я вже неодноразово говорив – за жодних обставин "Супутник V" не буде зареєстрований на території України. Це перше. Що стосується реєстрації в інших країнах, я вже говорив – в інших країнах Російська Федерація не забирала території й не розв'язувала війну. І ніяким аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати цю вакцину", – заявляв глава МОЗ Максим Степанов ще на початку березня.

Оскільки в росіян немає достовірних даних про ефективність і безпеку "Супутник V", Всесвітня організація охорони здоров'я навіть не стане розглядати їхню заявку на сертифікацію, говорив в інтерв'ю OBOZREVATEL директор Global Virus Network Center of Excellence і радник ВООЗ Костянтин Чумаков.

"Мені здається, її творці не продумали багатьох технічних деталей і, як кажуть в Америці, вистрілили собі в ногу. По суті, їхня вакцина цілком може виявитися хорошою, але те, як вони її впроваджували і проштовхували, той процес, який визначався якимись політичними пропагандистськими факторами, зруйнував довіру до неї. Ефективність же сертифікованих вакцин – 95%. Це означає, що у 20 разів знижується ймовірність захворіти і майже зникає можливість отримати важкі ускладнення", – говорив він.

З такою тезою погодився і відомий український імунолог Борис Донськой. Мовляв, "вірити росіянам і вже тим більше її пропаганді – не поважати себе".

"Загалом вакцинація проводиться в авральному режимі у всіх країнах, окрім України. У нас усе спокійно й повільно. У кожної вакцини можуть бути побічні дії, але всі вони тьмяніють на тлі смерті від хвороби. А ось вірити росіянам і їхніми словами про ефективність їхньої ж вакцини я б не став. Навіть коли неправда виходить на поверхню – вони цього не визнають, неначе й не говорили про це", – зазначив він OBOZREVATEL.

Перемогти коронавірус без масової вакцинації неможливо. Про це регулярно говорять провідні інфекціоністи України та інші висококваліфіковані лікарі. Тому чим швидше буде проведена імунізація, тим раніше ми зможемо повернутися до звичного ритму життя без жорстких карантинних обмежень. І поки деякі українці бояться колотися CoviShield, пенсіонери активно роблять щеплення, адже вони краще за інших знають цінність здоров'я і те, який важкий перебіг цієї хвороби.