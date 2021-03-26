'Глаза горят, просить не надо': украинские пенсионеры активно вакцинируются от COVID-19 и подают пример молодым

Украинские пенсионеры активно делают прививки от коронавируса. Ведь они, имея уже не столь крепкое здоровье, как в молодости, прекрасно понимают – отказываться от дополнительной защиты, которая к тому же предоставляется бесплатно, не стоит.

Несмотря на наличие хронических заболеваний, украинцы старше 70 и 80 лет хотят вакцинироваться и соглашаются в мнении: COVID-19 значительно опаснее, чем те небольшие побочные эффекты, которые вероятны после укола.

OBOZREVATEL пообщался с близкими пенсионеров, которые уже получили первую дозу препарата CoviShield, и узнал, как они себя чувствуют сейчас.

22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, в рамках этой фазы прививки смогут получить лица с чрезвычайным риском инфицирования, в частности, семейные врачи, работники социальной сферы и граждане старше 80 лет.

Жительница Киева, 87-летняя Валентина Васильевна получила первую дозу вакцины CoviShield 25 марта. Как рассказала OBOZREVATEL ее дочь Ольга Недавня, их семья понимает необходимость и важность иммунизации, особенно в случае с коронавирусом.

Несмотря на ряд хронических заболеваний, Валентина Васильевна максимально придерживалась всех рекомендаций врачей и не затягивала с прививкой.

"Мы понимаем, что есть определенные риски от вакцины, но это не сравнить с той опасностью, которая может быть от COVID-19. Я все это маме объяснила. Однако ее не надо было убеждать, она понимает цель и смысл вакцинации", – рассказала Ольга.

"Понятно, что в таком возрасте есть хронические заболевания. В частности, у мамы ревматоидный артрит, который диагностировали еще в 2005 году. В инструкции к лекарствам, которые она принимает, указано, что есть противопоказания к так называемым живым вакцинам. Таких немного, а все другие – это препараты нового поколения. Поэтому, если нет у человека конкретных противопоказаний, вакцина повредить не может", – отметила она.

Семейный врач хорошо знал состояние здоровья женщины, поэтому не имел замечаний и возражений относительно вакцинации препаратом CoviShield.

"24 марта нам позвонили и сказали, что можно выбрать определенное время, чтобы сделать прививку. На следующий день я пришла с мамой на предварительно определенное время в Центр семейной медицины, который неподалеку. На месте мы заполнили документ, где отметили, кто вакцинируется, а также написали сведения о состоянии здоровья и имеющиеся хронические заболевания. Во время вакцинации все прошло нормально. С момента иммунизации самочувствие мамы без изменений, все так же как и до прививки", – рассказала Ольга.

Вскоре она вместе со своей дочерью Богданой тоже сделали прививки.

По совету семейного врача недавно иммунизировалась и 72-летняя Любовь Адамовна из Киева. Как рассказала OBOZREVATEL ее дочь Татьяна Михайлова, несмотря на критику и отговорки родных, женщина решила не пренебрегать возможностью получить дополнительную защиту от COVID-19.

"У мамы есть немало хронических заболеваний. Взвесив риски, которые могут быть от коронавируса, мы приняли решение иммунизироваться. Поэтому и я, и мама заранее записались у семейного врача на вакцинацию. 22 марта нам позвонили и сказали, что у нее есть возможность получить первую дозу CoviShield. Почти все родные и близкие нас отговаривали, но мы решили воспользоваться такой возможностью. У мамы аж глаза загорелись", – сказала Татьяна.

На следующий день, 23 марта, Татьяна и Любовь Адамовна пришли на процедуру в медицинское учреждение. Женщина заполнила анкету, где указала информацию о себе (имя, фамилия, возраст, контактные данные) и состоянии здоровья, включая хронические заболевания и недуги детей.

"Мама немного волновалась. Врач измерил давление. Оно оказалось повышенным. Однако процедура прошла хорошо. Первые сутки после вакцинации она чувствовала себя без изменений. Немного болела рука, где был введен препарат, но это нормально. На вторые сутки было незначительное повышение температуры, общая слабость, тошнота. Мы осведомлены, что такое может быть, но на всякий случай проконсультировались с семейным врачом. Сейчас маме уже лучше", – сообщила Татьяна Михайлова.

Женщина отметила, что в тот день желающих сделать прививку от коронавируса среди пожилых людей было немало.

"Из того, что я видела в больнице, людей преклонного возраста, которые пришли на иммунизацию, было много, 20 человек точно. Образовалась очередь. Мы были в первой десятке. Ждали недолго", – отметила собеседница.

87-летняя Валентина Васильевна и 72-летняя Любовь Адамовна смогут получить вторую дозу CoviShield через 90 дней, им должны напомнить об этом с помощью SMS-сообщения.

Как можно скорее привиться от COVID-19 хочет и 58-летний Анатолий из Харькова. Но мужчина из-за возраста должен стоять в очереди на укол. Он уже записался на иммунизацию у семейного врача, а также на работе, где тоже составляли списки желающих вакцинироваться.

Победить коронавирус без массовой вакцинации невозможно. Об этом регулярно говорят ведущие инфекционисты Украины и другие высококвалифицированные врачи. Поэтому чем быстрее будет проведена иммунизация, тем раньше мы сможем вернуться к привычному ритму жизни без жестких карантинных ограничений. Хороший пример и Украине, и многим другим странам, показал Израиль, где благодаря усилиям власти граждане успели получить уже по две дозы вакцины.