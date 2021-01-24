Советник ВОЗ: следующая пандемия может опять прийти из Китая, они врут как дышат. Интервью

Созданные в 2020 году вакцины от коронавируса снижают вероятность заболеть COVID-19 в 20 раз, защищают от тяжелых осложнений и даже смерти. Но есть также люди, которые в силу особенностей иммунитета могут никогда не заболеть COVID-19.

Пандемия в мире может пойти на спад ближе к концу текущего года, однако необходимо пристально следить за Китаем, откуда приходят много вирусов. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал директор Global Virus Network Center of Excellence, советник Всемирной организации здравоохранения и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.

– Эффективная вакцина от коронавируса создана? Мир можно поздравить с успехом?

– Похоже, что да, хотя очень не хотелось бы сглазить. Но как долго будет сохраняться иммунитет и насколько вирус сможет измениться, чтобы избежать этого иммунитета – вопрос остается открытым и пока никто этого не знает.

Мы все играем по слуху, прогнозы специалистов нужно воспринимать с долей сомнения. Были опасения, что вакцину создать не получится, это не всегда бывает легко. Например, вакцины от HIV (вирус иммунного дефицита. – Ред.) до сих пор нет, а его белок GP120 аналогичный белку шипа коронавируса.

– Многие люди не верят в эффективность препарата и даже опасаются его.

– Во многих странах уже давно распространяется отношение к вакцинам как к чему-то зловещему. Мол, какие-то злые силы создают вакцины, людям будут вкалывать микрочипы и тому подобное. Трудно понять, откуда растут корни таких совершенно необоснованных сомнений в эффективности вакцин.

Хотя, да, некоторые из них и в правду не очень эффективны. Например, вакцина от гриппа. Она плохо защищает от болезни, зато помогает не умереть от осложнений, снижая вероятность очень серьезного и иногда смертельного заболевания. Это тоже хорошо. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Конечно, хорошо было бы защититься совсем, но это не всегда получается.

В случае с вакциной от COVID-19 все по-другому. По предварительным данным их эффективность – 95%. Это означает, что в 20 раз снижается вероятность заболеть и почти исчезает возможность получить тяжелые осложнения. Такое редко бывает и если это подтвердится по окончании испытаний, то это – одна из наиболее эффективных вакцин, которые нам известны.

Она не просто защищает от легкой и средней формы, но в основном – что важнее всего – защищает от тяжелой болезни и смерти. Поэтому прививаться надо вне всякого сомнения. У нас в руках препарат, который может спасти жизни.

– Главная претензия человечества к вакцине – ее быстрое создание. Ведь обычно этот процесс занимает 5-6 лет.

– Ничего удивительного тут нет. Создание нового поколения вакцин основано на принципиально ином подходе. РНК-овые вакцины можно синтезировать в течение недели-двух. Основная сложность – провести испытания, доказать безопасность, иммуногенность, эффективность, посмотреть на побочные и защитные эффекты. Вот это как раз и занимает долгое время.

Почему вакцину от коронавируса создали так быстро? Из-за огромной угрозы, которая нависла над человечеством, фармацевтические компании и правительство многих стран решили рисковать.

Обычно испытания проводятся в три этапа: первая, вторая и третья фазы. После успешной первой – начинают вторую, потом третью. Все это занимает какое-то время. После испытания третьей фазы начинается масштабирование производства вакцины. Это довольно сложный технологический процесс.

В случае с коронавирусом люди, не дожидаясь окончания одного этапа, переходили на следующий. Рисковали только одним – деньгами.

Производство вакцины начали еще до того, как получили положительные результаты испытаний. За счет уплотнения графика и того, что многие этапы происходили параллельно, а не последовательно, удалось сэкономить много времени. Ну, и конечно, огромные финансовые вливания, которые государства предоставили фармацевтическим компаниям. Например, в США некоторые из них получили по полтора миллиарда долларов. Это серьезные деньги, позволившие развернуться на полную катушку.

– ВОЗ обеспокоена, что вакцину от коронавируса в основном получили богатые страны, а развивающиеся и бедные остались за бортом. Украина в частности.

– Так всегда бывает в жизни. Богатые всегда получают все первыми в мире. Можно на это жаловаться, но это факт жизни. У меня по этому поводу есть вопросы к украинским органам здравоохранения: почему они не позаботились заключить возможные контракты и получить хотя бы какое-то количество вакцины для самых уязвимых?

Многие страны субсидируют прививки, делая их бесплатными для населения. Эти расходы окупятся сторицей после окончания пандемии.

– Лидером по распространению инфекции в мире остаются США. 330 миллионов населения, но в то же время ежесуточное число госпитализаций составляет 130 тысяч из 200 тысяч подтвержденных.

– Во-первых, США действительно большая страна, но по количеству случаев на душу населения она прочно сидит между десятым и двадцатым местом.

Однако есть удивительная закономерность: чем богаче страна – тем больше в ней COVID-19. В развивающихся странах и странах третьего мира люди, конечно, тоже заражаются, но болеют в более лёгкой форме, чем в богатых странах, или вообще без симптомов. Довольно-таки парадоксально, но факт.

– Какие вакцины самые эффективные? Слышу о Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

– Это те вакцины, которые прошли дотошный анализ предварительных данных и для которых получены достоверные данные об их безопасности и эффективности. Pfizer и Moderna основаны на принципе информационной РНК, AstraZeneca – векторная вакцина, основанная на аденовирусе шимпанзе.

В России создана вакцина Спутник V, основана на том же принципе, но с использованием двух аденовирусов человека. РНК-овые вакцины немного лучше, чем аденовирусные в смысле эффективности.

– Российский "Спутник" и китайскую Sinovac могут разрешить использовать масштабно?

– Компании должны предоставить полное досье всех испытаний и производства вакцины. Многие из них, видимо, не понимают, как это надо делать. И в частности, например, то, как это сделано в России, – я очень сомневаюсь, что ВОЗ будет даже рассматривать такие заявки. Достоверных данных об эффективности и безопасности вакцины Спутник V пока нет. Мне кажется, ее создатели не продумали многих технических деталей и, как говорят в Америке, выстрелили себе в ногу. В принципе, их вакцина вполне может оказаться хорошей, но то, как они ее испытывали, внедряли и проталкивали, тот процесс, который определялся какими-то политическими пропагандистскими факторами, разрушил доверие к ней.

– А как насчет китайской вакцины Sinovac?

– Тут надо разбираться в результатах. Ни Китай, ни Россия не предоставили данных о производстве и испытании вакцины, а то, что есть – очень скромная информация.

Создание вакцины в Китае происходит в обстановке не то, что секретности, но по крайней мере, не полной открытости. Вполне вероятно, что эти вакцины окажутся не плохими, но, к сожалению, сейчас трудно ответить на этот вопрос.

– Сколько людей могут привить в этом году?

– Pfizer в конце прошлого года заявляла, что у них на складах есть 40 миллионов доз вакцины, этого достаточно для 20 миллионов человек. На 2021-й год они запланировали произвести еще 1,3 миллиарда доз. Этого достаточно для 650 миллионов человек. Серьезная цифра – одна десятая человечества. Скорее всего, этого достаточно, чтобы привить значительную часть наиболее уязвимого населения. Это только одна фирма.

Фирма Moderna тоже объявила о производстве значительной цифре доз. Теоретически, эти компании вместе взятые смогут к концу года произвести столько, чтобы привить всех желающих. Где-то к середине-ближе к концу года пандемия может пойти на спад.

– В тоже время вирус постоянно мутирует – смогут ли вакцины приспособиться к новым штаммам?

– Этот вопрос остается пока открытым. Коронавирус жил на летучих мышах, он хорошо приспособлен к жизни на этих животных. Чтобы размножаться, ему нужно прикрепиться к клетке и проникнуть внутрь ее. Поскольку коронавирус размножается и подвергается естественному отбору, то отбираются мутации, которые будут лучше подходить к человеческим клеткам.

Они модифицируют ген шипа, что позволяет ему быстрее и прочнее прикрепляться к человеческой клетке. Это увеличивает его инфекционность и способность к распространению, что неприятно. Но это совершенно не означает, что болезнь будет более тяжелой. Таких данных пока нет.

Однако есть достаточно простое решение, которое применяют в случае вакцины от гриппа. Каждые два-три года она делается из другого штамма вируса, который циркулирует в настоящий момент. То же самое можно сделать в случае с вакциной от коронавируса. Технология РНК-овых вакцин это позволяет. Достаточно будет синтезировать другой ген этого шипа и заменить один кубик на другой в конструкции вакцины. И все будет эффективно работать дальше.

– Когда вакцину получит последняя категория населения – молодежь и дети?

– Тут сложная дилемма. С одной стороны, молодые люди думают, что это их не касается, они будут жить вечно и будут всегда здоровы. Частично может они и правы, но бывает, что молодые люди болеют тяжело. Дети болеют не часто, но могут заразиться без всяких симптомов и служить переносчиками вируса. Поэтому в какой-то момент привить их тоже целесообразно.

Когда они получат прививку – сказать трудно. Все индивидуально по каждой из стран. Некоторые страны не так уж и далеки от стадного иммунитета, там вирусу уже сложнее размножаться. В некоторых странах Африки проводились испытания, и оказалось, что в отдельных местах до 70% населения имеют антитела к коронавирусу.

Либо они все переболели бессимптомно, что вполне может быть, либо у них циркулирует какой-то родственный вирус, к которому они были экспонированы раньше. Но так или иначе, многие страны приближаются к порогу стадного иммунитета. Может там и не понадобятся даже прививки.

– Ее необходимо делать всем, даже тем, у кого есть иммунитет и антитела?

– Я бы рекомендовал сделать, может быть не сразу. Если вы только что переболели, есть хорошая вероятность, что у вас высокий уровень антител. А он может снизить эффективность прививки. Но через некоторое время, 2-4 месяца, стоит привиться.

Ученые сравнивали коронавирус с другими вирусами и подозревают, что иммунитет может быть недолговечным. Вирус может подавлять иммунный ответ хозяина. Иммунитет, который вызывает натуральная болезнь, может быть не такой прочный, как тот, который вызывает вакцина, сделанная из одного чистого белка. Там не задействован механизм подавления иммунитета, из-за чего защитная реакция может быть более сильной и долговечной. Прививаться нужно вне зависимости от того, болел ты или нет.

– Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19?

– Такие есть. Защитная система человека включает в себя так называемый специфический иммунитет, когда организм научается распознавать специфический вирус. Когда он с ним сталкивается, начинает вырабатывать защитные антитела.

Кроме того существует так называемый врожденный иммунитет, неспецифический. Он помогает справиться с любой болезнью до того, как организм научился делать антитела. Многие знают такое слово интерферон. Это определенный белок, который организм вырабатывает в ответ на инфекцию и вообще какое-то раздражение. Он, распространяясь по всему организму, переводит ваши клетки в состояние тревоги. Они становятся более устойчивыми и быстро справляются с вирусом, позволяя неспецифически защититься от любого инфекционного агента.

У некоторых людей механизмы врожденного иммунитета работают хорошо, у некоторых очень хорошо, а у некоторых – плохо. В частности, для коронавируса было продемонстрировано, что люди, переболевшие наиболее тяжело, имеют поврежденные гены, участвующие во врожденном иммунитете.

Те люди, которым достались хорошие гены – могут и не заболевать. Многое зависит и от того, какой дозой вируса они заражаются. Если ведут себя аккуратно и не подвергаются массовому заражению – вероятность заболеть меньше.

Кроме иммунитета, который определяется антителами, существует так называемый Т-клеточный иммунитет. Это когда иммунные клетки способны распознавать и убивать зараженные клетки, тем самым препятствовать распространению вируса в организме.

Вся иммунная система основана на взаимодействии многих-многих факторов, немножечко тут, немножечко там, чуть-чуть здесь – и все вместе вас защитит.

– Врачи считают, что в целом мир погрузился в пандемический цикл, и коронавирус далеко не последнее, с чем столкнется человечество.

– Мир никогда не вылезал из пандемического цикла. Достаточно вспомнить испанку. А сколько было пандемий гриппа, а пандемия HIV. В течение 20-го века было большое количество новых болезней, которые возникли из-за разных природных резервуаров. Тот же клещевой энцефалит. Болезнь западного Нила, например, прокатилась по миру и Соединенным Штатам 20 лет назад. Она может быть не привлекла к себе такого внимания, как нынешняя пандемия, но было же.

Всего за один год человечество настолько продвинулись в платформенных технологиях и отработало способы производства вакцин, что при следующей пандемии вакцина возникнет не через девять месяцев, а гораздо быстрее.

Может быть, мы войдем в цикл, когда сможем с легкостью контролировать и предотвращать будущие пандемии.

– Много есть спекулятивных теорий относительно происхождения коронавируса. Думаете, он действительно преодолел межвидовой барьер или все-таки мог "убежать" из лаборатории в китайском Ухане?

– Этого никто не знает, но многие спекулируют. С большим уважением отношусь к китайским ученым, но в принципе, стране с авторитарно-тоталитарным режимом верить нельзя никогда, потому что они врут как дышат. Это у них в крови, и сказать правду – это последнее, что придет им в голову. Единожды солгавший – кто тебе поверит? В данном случае они пытаются как бы отнекиваться, что они этого не делали, отчего у многих людей возникает еще больше подозрений.

Но не думаю, что этот вирус был создан в лаборатории с какими-то злонамеренными целями. Более вероятно, что он возник природным путем, а возможно, действительно "ускользнул" из лаборатории. Не надо видеть заговора там, где всё можно объяснить естественными причинами или головотяпством.

Но теперь мы можем примерно представлять себе, откуда придет следующая пандемия.

– Опять из Китая?

– Третий раз за это столетие мы имеем дело с коронавирусами. Возник SARS, потом МERS, теперь это SARS-2. За коронавирусами нужно следить. По какой-то мистической причине многие вирусы приходят из Китая, практически все вирусы гриппа идут оттуда. Видимо, это связано с путями миграции птиц, которые, пролетают над Китаем, интенсивно двигаясь и в южное и северное полушарие.

Также это может быть связано с большим скоплением населения, когда люди живут в плотном контакте с животными. Это происходит и в Южной Америке, и в Африке, и вообще чаще всего – в тропических странах. Надо бы следить за этим.