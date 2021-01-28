Арестович оскорбил украинцев, назвав их "овцами" и "лакеями"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что украинцы, которые подтрунивают над властью в стране являются "овцами" и "лакеями".

Об этом он написал в Facebook, назвав таких граждан Украины личным "разочарованием года". По его мнению, "у нас нет ничего общего, кроме власти".

"Вы ведете себя, как овцы, распятые на разделочной доске… Вам кажется, что вас много. Что вы свободны. Что вы тут, типа, живете в свободной стране, в отличие от россиян с ершиками, и уж что-что, а высшую общественную привилегию – ржать над властями – у вас не отнять", – высказывался он.

По его мнению, украинцы, которые шутят над властью, сами ничего не имеют.

"А кудахтанье слуг в людской, которым только и остается скалиться, рассказывая пошлые истории из жизни хозяев, за вечерним пивком, отдыхая от трудов праведных... Не надо вести себя, как лакеи. Это российский общественный архетип", – рассказывал Арестович.

Он добавил, что украинцам нужно не смеяться с власти, а поддерживать ее.

"Мы – дурноватые, инфантильные, безмозглые потеряшки, не имеющие опыта госуправления и которым всему, всему приходится учиться заново: строить экономику, воевать, управлять, учиться и развиваться. Жить вместе. Жить среди других народов. У нас нет ничего общего, кроме власти", – резюмировал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Арестович сказал, что Украина и Россия могут помириться за день.