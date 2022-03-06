Арахамия оценил перспективы вступления Украины в НАТО и рассказал о дискуссии в Альянсе

Народный депутат, член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Аахамия заявил, что страны НАТО на сегодняшний день не готовы даже обсуждать вопрос о членстве Украины в Альянсе. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня в ближайшие 5-10 лет.

Также он подчеркнул, что Украина будет бороться не за процесс вступления в НАТО, а за результат для страны. Об этом Арахамия рассказал в интервью Fox News.

"Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в НАТО, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет. Мы не будем бороться за натовские заявки, мы будем бороться за результат, а не за процесс", – говорит Арахамия.

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В то же время нардеп подчеркнул, что Украина рассматривает возможность получения гарантий безопасности от разных стран, включая США и ряд европейских государств.

"Мы готовы обсуждать некоторые модели, не входящие в НАТО. Например, могут быть прямые гарантии разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, может быть, Германия и Франция. Мы открыты для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в рамках двусторонних дискуссий с Россией, но и с другими партнерами", – подчеркнул он.

Напомним, США позволили странам НАТО поставлять военные самолеты-истребители Украине с целью поддержки в войне против российского агрессора. Такое решение было принято "на следующий день" после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с соответствующей просьбой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО срочно закрыть небо над Украиной. Так, в воскресенье, 6 марта по Винницкой области оккупанты выпустили как минимум 8 ракет. От обстрела пострадал аэродром в селе Гаврышовка близ Винницы, ракеты также попали в общежития.

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