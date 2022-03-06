В Виннице российские оккупанты нанесли удар по аэродрому Гаврышовка. Момент попал на видео

В результате российского ракетного удара по аэропорту в Гаврышовке под Винницей военный объект получил серьезные повреждения. Очевидцы показали, как над ним поднялось облако черного дыма, а также то, как выглядит территория после атаки.

Соответствующие фото и видео появились в сети в воскресенье, 6 марта. Роликом поделился YouTube-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как видно на кадрах с места удара, инфраструктура аэродрома серьезно разрушена.

Видео дня

Отметим, что днем в воскресенье президент Владимир Зеленский выпустил срочное обращение из-за атаки оккупантов по Винничине и областному центру. Главе Украины доложили, что РФ выпустила как минимум восемь ракет.

В связи с новым преступлением Кремля Зеленский в очередной раз призвал мировых лидеров закрыть небо над нашей страной.

Как писал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что российские войска почти истратили запас крылатых ракет "Калибр" на войну с Украиной. Однако, предупредил он, у оккупантов есть другие системы – "Искандеры" и "Точки-У".

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