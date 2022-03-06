Блинкен заявил, что у стран НАТО есть 'зеленый свет' по поставкам боевых самолетов Украине

США позволили странам НАТО поставлять военные самолеты-истребители Украине с целью поддержать ее в войне против российского агрессора.

Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен телеканалу CBS News. "США дали "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить истребители Украине", – говорится в сообщении.

"У них (стран-членов НАТО) есть "зеленый свет" по авиации, и факт в том, что мы прямо сейчас разговариваем с польскими друзьями, чтобы в случае, если они решат поставить свои боевые самолеты украинцам, не пострадала их собственная оборона. Мы ведем с ними активные дискуссии", – заявил Блинкен.

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Отмечается, что такое решение было принято "на следующий день" после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с соответствующей просьбой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО срочно закрыть небо над Украиной. Так, в воскресенье, 6 марта по Винницкой области оккупанты выпустили как минимум 8 ракет. От обстрела пострадал аэродром в селе Гаврышовка близ Винницы, ракеты также попали в общежития.

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