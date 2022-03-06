Зеленский выступил со срочным заявлением из-за ракетных ударов по Виннице и призвал НАТО закрыть небо. Видео

По Виннице и области 6 марта оккупанты выпустили как минимум восемь ракет. В результате пострадал военный объект – аэродром в селе Гаврышовка, расположенный близ областного центра. Детали о других разрушениях уточняются.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в срочном обращении. Кроме того, об атаке РФ рассказал в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал Зеленский, против "нашей мирной, доброй Винницы, которая никогда не угрожала России", выпустили сразу восемь ракет.

Видео дня

Президент Украины в связи с новой подлой атакой противника обратился к Западу с призывом закрыть небо над страной.

"Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной! Закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону!.. Мы люди! И это ваша обязанность защищать людей! И вы это можете!

Если вы этого не сделаете и не предоставите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли себя сами защитить, то можно сделать один вывод – что вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", – сказал лидер украинского государства.

Зеленский закончил обращение заявлением о том, что "от сегодня и навсегда" удары по мирному населению Украины будут также на совести западных политиков.

По информации OBOZREVATEL, ракеты противника также попали в общежития в Виннице. Предварительно, есть около четырех погибших, однако официальная информация еще подтверждается.

Глава ОГА Борзов в свою очередь сообщил: в аэропорту в Гаврышовке в результате атаки пострадала инфраструктура. На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Харьковщине около 04:00 воскресенья, 6 марта, украинская ПВО уничтожила боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, его ищут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!