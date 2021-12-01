Антивакцинатора Стахива выпустили из СИЗО под залог в почти миллион гривен: появились подробности

В среду, 1 декабря, лидер антивакцинаторов Остапа Стахива был выпущен под залог в 998 тысяч гривен залога. Эту сумму для него якобы собрали поклонники.

Об этом сообщило "Суспільне" со слов заместителя генерального директора Львовской областной психиатрической больницы Андрея Маланчука. Отмечается, что он должен прибыть во Львовскую областную психбольницу для прохождения экспертизы.

"Остапа Стахива у нас еще нет. Но есть решение, есть следственные действия. Он должен поступить к нам в больницу. Его отпустили домой, потому что он освобожден из-под стражи", – отметил медик.

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Напомним, решение отправить Стахива на обследование Галицкий районный суд Львова принял 30 ноября. 30 дней он будет находиться в специализированной больнице города.

24 ноября Львовский апелляционный суд оставил антивакцинатора Остапа Стахива под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 млн грн. Подозреваемый в планировании захвата власти объявил о голодании. Защита требовала отпустить подозреваемого, в то время как прокурор настаивал на аресте из-за огромного риска того, что он может сбежать. Сам Стахив на заседании 19 ноября заявил, что его права нарушаются, и пожаловался на условия содержания в СИЗО.

Еще 16 ноября в СБУ сообщили о разоблачении преступной сети, которая под антивакцинаторскими лозунгами продвигала антиукраинские настроения и призывала к насильственному изменению конституционного строя в государстве. Курировали сеть из Российской Федерации. Главой ее был львовский противник вакцинации против коронавируса Остап Стахив, у которого накануне прошли обыски. Ему и еще одному фигуранту – гражданину России, сообщили о подозрении. Если вина будет доказана, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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