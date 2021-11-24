В Киеве противники вакцинации устроили акцию протеста, полиция усилила меры безопасности. Фото и видео

В Киеве в среду, 24 ноября, началась акция протеста противников вакцинации против коронавирусной болезни. В правительственном квартале уже находится большое количество правоохранителей.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Участники митинга рано утром начали собираться возле станций метрополитена, расположенных в центре столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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В частности, участников акции с плакатами в руках заметили возле метро "Арсенальная". Около 10:00 они начали собираться возле здания Верховной Раді Украины.

При этом по состоянию на 10:30 на митинг пришло около 500 человек, среди которых большинство это те, кто поддерживают арестованного львовским судом Остапа Стахива. Практически все митингующие пришли без масок на лицах.

Большинство правоохранителей находятся недалеко, в Мариинском парке.

Отметим, в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что в центре Киева с 10:30 до 17:00 ограничат движение транспорта.

В частности, это:

Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейская площадь;

улица Крещатик;

бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Водителей призвали выбрать другие маршруты движения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 ноября в Киеве прошла акция противников вакцинации от коронавируса. Люди собрались в Правительственном квартале, чтобы провести марш за права, и перекрывали несколько улиц, заблокировав движение транспорта.