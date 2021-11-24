В Киеве противники вакцинации устроили акцию протеста, полиция усилила меры безопасности. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Противники вакцинации начали очередную акцию протеста

В Киеве в среду, 24 ноября, началась акция протеста противников вакцинации против коронавирусной болезни. В правительственном квартале уже находится большое количество правоохранителей.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Участники митинга рано утром начали собираться возле станций метрополитена, расположенных в центре столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Противники вакцинации возле станции метро "Арсенальная".
Митингующие выступают против вакцинации от коронавируса .
Видео дня

В частности, участников акции с плакатами в руках заметили возле метро "Арсенальная". Около 10:00 они начали собираться возле здания Верховной Раді Украины.

Митингующие возле парламента.
Противники вакцинации.

При этом по состоянию на 10:30 на митинг пришло около 500 человек, среди которых большинство это те, кто поддерживают арестованного львовским судом Остапа Стахива. Практически все митингующие пришли без масок на лицах.

На митинг пришло около 500 человек.
Сторонники арестованного Остапа Стахива.
Митингующие выступают против вакцинации.

Большинство правоохранителей находятся недалеко, в Мариинском парке.

Правоохранители находятся недалеко от митинга.

Отметим, в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что в центре Киева с 10:30 до 17:00 ограничат движение транспорта.

Митингующие выступают против вакцинации.
Практически все митингующие без масок.
Митингующие возле Мариинского парка.
Участники митинга.
Митинг возле парламента.

В частности, это:

  • Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

  • Европейская площадь;

  • улица Крещатик;

  • бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

  • улица Владимирская (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Водителей призвали выбрать другие маршруты движения.

В столице ограничат движение на нескольких улицах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 ноября в Киеве прошла акция противников вакцинации от коронавируса. Люди собрались в Правительственном квартале, чтобы провести марш за права, и перекрывали несколько улиц, заблокировав движение транспорта.

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