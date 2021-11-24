На плакатах противников вакцинации в Киеве был замечен QR-код, который ведет на сайт "Единой России". Фото

На плакатах, с которыми митингуют антивакцинаторы в Киеве, изображены QR-коды, ведущие на сайт крупнейшей политической партии страны-агрессора "Единая Россия". Массовая акция, организованная движением известного антивакцинатора Остапа Стахива, прошла 24 ноября в центре Киева.

Соответствующую информацию о кодах распространяют все, кто попытался их отсканировать. Соцсети буквально разразились возмущением и шутками по этому поводу.

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Примечательно, что ранее с теми же плакатами выступали в России жители Тивы, также протестовавшие против вакцинации. Они заявляли, что люди сами должны решать, делать им укол или нет, а введение QR-кодов разделяет население по принципу "свой-чужой", что обостряющет социальные противоречия в обществе.

В частности, на курьез отреагировал украинский журналист Остап Говда. Он показал фото с акции, где "люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что они не животные".

"Я не знаю кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вас заведет на сайт "Единой России". И это не шутка", – удивился журналист.

"Вопрос к антивакцинаторам: Вы совсем не проверяете, что вам дают российские кураторы? Вопрос к российским агентам: какую премию получили за подмазку к руководящей партии?" – написал украинский нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, 24 ноября прошла акция протеста противников вакцинации от коронавирусной болезни. Она состоялась под наблюдением большого количества правоохранителей. На митинг собралось около 500 человек, среди которых большинство поддерживающих арестованного львовским судом Остапа Стахива. Почти все митингующие пришли без масок на лицах. Из-за акции в центре столицы было ограничено движение транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее акция противников вакцинации от коронавируса прошла в Киеве 3 ноября. Тогда люди перекрыли несколько улиц, заблокировав движение транспорта.