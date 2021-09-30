Антициклоны Lioba и Merle 'объединятся': синоптик дала прогноз на первый день октября

Погода в Украине в пятницу, 1 октября, будет сухой и солнечной. Днем прогнозируется погода в пределах +10…+17 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в первый день октября антициклон Lioba объединится с другим антициклоном Merle. По ее словам, утро будет с туманами, ночь холодной, а утро с осенней свежестью.

Метеоролог подчеркнула, что ночью в большинстве регионов будут заморозки, которые продержатся до утра. Теплее будет лишь на западе и юге Украины.

По прогнозу ожидается ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с. При этом в Крыму и Приазовье возможны штормовые порывы до 15-18 м/с.

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В Киеве 1 октября осадков не предвидится. Температура днем +11…+14, ночью +2…+4 градуса.

Добавим, что по данным Укргидрометцентра, погода в Украине в начале октября будет по осеннему теплой. Максимально воздух прогреется до +20 градусов, однако по ночам в регионах прогнозируются заморозки. При этом дождей с 1 по 4 октября в стране не предвидится.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сказал, что на протяжении второго месяца осени-2021 погода в Украине по температуре будет близкой к климатической норме. А в целом не исключены заморозки в начале октября, позже снег – не только в Карпатах.

Народный синоптик Леонид Горбань сказал, что погода в Украине осенью 2021 года будет холодной и дождливой. Первые морозы прогнозируют уже в октябре, а снег – в ноябре.