Активист Симороз, потерявший на войне ноги: призываю президента ветировать законопроект 5655 от строительной мафии

Закон 5655 г. о реформе градостроительства спровоцировал волну критики и обвинений вплоть до призывов ветировать документ. В частности, с таким призывом к президенту Владимиру Зеленскому обратился активист Олег Симороз, пылкий критик документа.

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Об этом Симороз сказал в интервью изданию Censor.net.

Совторник проекта, лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк устроила дебаты с Олегом Симорозом по закону. Причем сделала это прямо в госпитале, где Олег лечился после потери обеих ног на войне, из-за чего оказалась в эпицентре скандала.

Эта история с Шуляком и Симорозом стала одним из ступоров, которые не позволили президенту сразу подписать законопроект. И сейчас возникла ситуация, когда документ не подписан и не заветирован.

Срок ветирования истек. Однако президент может наложить вето на этот законопроект, убежден Олег Симороз, по образованию юрист.

"У него есть срок на ветирование. Но у него нет ответственности за несвоевременное ветирование. И для президента нет какого-либо следствия, если он ветирует этот закон позже срока. Законодательство эту сферу отношений не регулирует".

Поэтому я считаю, что президент его может ветировать и сейчас, как уже не раз делал раньше. Например, закон о поддержке Пласта он ветировал через два с половиной месяца после получения, закон о Временных следственных комиссиях ВР – через три месяца.

Ну и давайте прямо – вето зависит не только от давления украинской общественности, но и позиции западных партнеров Украины, а их в этом плане беспокоит только коррупция. Законопроект коррупционный, но западные партнеры доверяют НАПК, а глава НАПК Новиков публично многократно заявлял в интервью, что законопроект проверяли и он не содержит коррупционных рисков, кроме одного, который потом исправят. Вот только НАПК вообще не проводило антикоррупционную экспертизу принятой редакции. Так откуда они знают, есть ли там коррупционные риски или нет? То есть господин Новиков сознательно обманывает как украинцев, так и западных партнеров. Если бы не эта коррупционная крыша от НАПК, почти гарантировано уже давно было бы вето», – убежден активист.

По словам Симороза, ему известно, что в ОП якобы принято решение, что если огласка по законопроекту закончится и никто уже не вспомнит, о нем то, Зеленский подпишет документ.

Поэтому активист в очередной раз обратился к президенту Владимиру Зеленскому ветировать законопроект, "который защищает исключительно интересы строительной мафии".

"Из тех источников, которые есть у нашей команды, нам известно, что в Офисе президента принято решение, что если этот вопрос будет, скажем так, на поверхности, на слуху, президент не будет его подписывать. Но если снижается градус… тогда да. И пиарщики "Слуг" делают все, чтобы замылить это.

Поэтому я обращаюсь к президенту – не подписывать, а ветировать этот преступный законопроект 5655, защищающий исключительно интересы строительной мафии, только развивающей коррупцию в Украине и ухудшающий в целом качество жизни в больших городах для абсолютного большинства их жителей. Призываю ветировать этот законопроект, который писался именно менеджерами строительной мафии. И призываю его обеспечить увольнение Елены Шуляк с должности главы правящей партии "Слуга народа" и главы парламентского "строительного" комитета, за ее откровенный союз с предателями из ОПЗЖ, многолетнее преступное лоббирование интересов строительной мафии и откровенно аморальное поведение. Да, знаю, что у него нет таких прямых полномочий, но все прекрасно понимают, что "слуги" слушают его указания и мы хорошо помним, когда на его призывы сами уходили в отставку топ-чиновники, даже целый премьер-министр Гончарук ", – заявил Олег Симороз.