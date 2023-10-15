7-летняя гимнастка, потерявшая ногу после обстрела, победила на соревнованиях: история юной спортсменки в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Семилетней гимнастке Саше в результате российских обстрелов в Одесской области пришлось ампутировать ножку. После протезирования девочка вернулась к тренировкам и одержала победу на соревнованиях по художественной гимнастике в Черноморске. Историю дочери Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова доверила ее мама Мария Паскаль.

В тот летний день Мария была во дворе своего дома. Как летит ракета, она даже не услышала. Но почувствовала взрыв сполна. Когда пришла в себя, стала искать Сашу.

"Доня лежала на животе. На ее ножке была бетонная плита, очень тяжелая и очень большая. Рука вывихнута – кости видны, пальчик висит. И на голове у нее было очень много ударов", – вспоминает Мария.

Соседи помогли поднять плиту и отвезти ребенка в больницу. Девочку прооперировали. Медики прежде всего беспокоились из-за вероятности тяжелых последствий сотрясения мозга.

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"Врачи о ножке сначала ничего не говорили. Уже позже, когда увидели, что не восстановилось кровообращение и она холодная, стали нас готовить к ампутации", – рассказывает Мария.

О том, как ребенок отреагировал на свое состояние, боролся за полноценную жизнь, вернулся на тренировку и аргументирует, почему хочет стать олимпийской чемпионкой – смотрите и слушайте по ссылке https://bit.ly/46kzVSh

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