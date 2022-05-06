66% жителей ЕС за присоединение Украины: какие страны выразили наибольшую поддержку

Опрос Flash Eurobarometer показал, что треть жителей европейских стран поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. За такое решение отдали голоса 66% опрошенных европейцев.

Исследование было проведено в апреле, во второй месяц полномасштабного вторжения России в Украину. В его рамках были опрошены жители всех государств-членов ЕС.

"66% соглашаются с тем, что "Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова", 71% считают, что Украина является частью европейской семьи, а 89% симпатизируют украинцам", – говорится в результатах опроса.

Как выяснилось, больше всех европейское стремление украинского государства поддерживают в Португалии – 87%. В Эстонии за выступили 83%, в Литве – 82%, в Польше – 81%.

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Скептически ко вступлению Украины в ЕС относятся жители Венгрии – 48% против 37%. Также там самая высокая доля населения, которое не определилось по этому вопросу – 16%. Такие же данные у Франции и Бельгии.

"Респонденты в целом выступают за непреклонную поддержку Украины и ее народа. В частности, более девяти из десяти опрошенных (93%) одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны людям. 88% европейцев одобряют идею приема в ЕС людей, спасающихся от войны. 80% одобряют финансовую поддержку Украины", – сообщили в Flash Eurobarometer.

Отметим, что во время выступления на конференции доноров президент Владимир Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Также он напомнил о необходимости применить к процессу вступления Украины в Евросоюз сокращенные процедуры.

В целом, ожидается, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года. На это надеются в Кабмине, хотя признают: некоторые страны союза пока относятся к этой идее скептически. Однако в руководстве самого ЕС нет вопросов к тем документам, которые Украина уже подготовила и передала ему.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины над российскими оккупантами зависит от трех факторов: санкций, поставок вооружения и процесса приближения к членству в ЕС.