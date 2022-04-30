Украина в ЕС: в Кабмине назвали ожидаемый срок получения статуса кандидата

Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года. На это надеются в Кабмине, хотя и признают: некотороые страны союза пока относятся к этой идее скептически. Тем не менее, в руководстве самого ЕС не имеют вопросов к тем документам, которые Украина уже подготовила и передала ему.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она подчеркнула: в Евросоюзе высоко оценили работу украинской стороны с документами, касающимися:

политической составляющей;

демократических институтов;

прав человека;

реформ.

"Рассчитываем, что когда члены ЕС снова соберутся, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Это будет июнь этого года", – сказала она.

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При этом Стефанишина подчеркнула: некоторые члены ЕС скептически настроены к предоставлению Украине статуса кандидата. "Но мы имеем ощущение исторического перелома – который мы добываем на фронте. И этот перелом также происходит и среди лидеров Евросоюза", – отметила она.

В то же время вице-премьер подчеркнула, что весь пакет необходимых документов, составляющий т.н. "книгу государственности", Украина передаст ЕС уже до конца следующей недели (начинается 2 апреля).

"Есть уверенность, что ЕС не будет повторять исторической ошибки – по аналогии с непринятием Украины в НАТО. Мы доказали свою состоятельность как государства даже во время войны. Поэтому соответствие Украины политическим критериям ЕС является безусловным", – отметила Стефанишина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что специальная процедура вступления Украины в ЕС началась 1 марта, когда Евросоюз принял заявку от нашего государства. Украина уже заполнила и отправила в Европейскую комиссию первую часть опросника о членстве в Европейском Союзе. Теперь цель Украины – получить статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне.