Зеленский обратился к ЕС: Украине нужен статус кандидата "прямо сейчас"

Президент Владимир Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Также он напомнил о необходимости применять к процессу вступления Украины в Евросоюз сокращенные процедуры.

Об этом Зеленский заявил во время речи на конференции доноров. Она состоялась 5 мая в Варшаве (Польша), Зеленский присутствовал в онлайн-формате.

"Украина, Европа и весь свободный мир – на пути к общей победе... Нужно быстрое движение Украины в Европейский Союз через статус кандидатства, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и в рамках специальной сокращенной процедуры. Потому что война России против Украины планировалась как прелюдия удара по объединенной Европе", – заявил Зеленский.

Видео дня

По его словам, членство Украины в ЕС должно перестать быть просто перспективой и обещаниями. Его пора превратить в "абсолютную реальность". А для этого нужно предпринимать практические шаги.

"Я знаю, что мы готовы к этим шагам. И вы знаете об этом тоже", – сказал Зеленский.

Также он напомнил, что Украине для победы нужен достаточный финансовый ресурс. Однако при этом потребуется и масштабный план восстановления Украины после войны.

"Он будет современным аналогом "плана Маршалла". Это деньги, но не только. Это специалисты, технологии, возможности для роста", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне австрийская министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет". По ее мнению, для Украины "не может быть ускоренной процедуры", поскольку, среди прочего, "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".

В целом же ожидается, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже в июне 2022 года. На это надеются в Кабмине, хотя и признают: некоторые страны союза пока относятся к этой идее скептически. Тем не менее, в руководстве самого ЕС не имеют вопросов к тем документам, которые Украина уже подготовила и передала ему.