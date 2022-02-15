57,5% украинцев готовы сопротивляться в случае вторжения РФ – результаты опроса

Среди украинцев возросла готовность сопротивляться в случае вторжения российской армии на территорию Украины. В частности, бороться с оккупантами готовы 57,5% опрошенных граждан.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 5-13 февраля 2022 года. Аналогичный вопрос КМИС задавал в декабре 2021 года.

Тогда готовность сопротивляться россиянам выразили 50,2% опрошенных.

Сейчас готовность оказывать вооруженное сопротивление имеют 37,3% (против 33,3% в декабре), а опираться путем участия в акциях гражданского сопротивления готовы 25% (в декабре было 21,7%).

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Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 12,4%, выехали бы за границу – 7,5%, ничего бы не делали – 17,9%. Еще 7,6% затруднились с ответом, а 1,2% отказались ответить на вопрос.

Что касается регионов, то на западе готовность сопротивляться выразили 72,2% опрошенных украинцев, а на востоке этот показатель составляет 30,5%.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 2004 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним: в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" провели исследование, показавшее: большинство украинцев считают, что государство сейчас находится на пороге большой войны. Информацию о возможном полномасштабном вторжении российских войск обсуждают с осени 2021 года, а западные политики озвучивают оговорки и готовят санкции.

В частности, такого мнения придерживаются 55% опрошенных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, если российская армия пойдет наступлением на украинское государство, большинство граждан не будут выезжать из страны и будут сопротивляться оккупантам. Среди взрослого населения такую позицию имеют 71% опрошенных украинцев.