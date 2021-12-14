45% украинцев считают новую власть не лучше предыдущей, а почти 50% назвали ее деятельность имитацией – опрос

Согласно результатам нового социального опроса, почти половина украинцев считают деятельность действующей власти в государстве имитацией. В то же время 45,2% граждан полагают, что она почти ничем не отличается от предыдущей власти.

Исследование было проведено "Центром Разумкова" с 14 по 20 октября 2021 года. Результаты также сравнили с выводами такого же исследования прошлых лет.

Результаты таковы:

45,2% украинцев считают, что действующая власть ничем не отличается от предыдущей. В октябре 2019 года такого мнения придерживались 26,6% опрошенных;

28,8% граждан считают, что действующая власть хуже прежней. В 2019 так считали 8,5% украинцев;

19% опрошенных считают, что действующая власть лучше прежней (в 2019-м – 48,2%).

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"Распределение ответов на западе, в центре и на востоке страны почти одинаковое, но есть существенные возрастные отличия: чем младшие респонденты, тем чаще они считают, что нынешняя власть таки лучше предыдущей", – говорится в исследовании.

49% украинцев считают, что власть не пытается улучшить ситуацию в Украине, а лишь имитирует усилия в этом;

31,6% опрошенных считают, что власть пытается улучшить ситуацию, но ей это пока не удается;

11,7% считают, что власть пытается улучшить ситуацию и во многом ей это удается.

Чаще всего с недоверием к действиям властей относятся жители восточных регионов, говорится в документе. Среди возрастных групп наиболее выделяется самая молодая: респонденты 10-29 лет в большинстве своем верят в искренность усилий власти, и существенно чаще отмечают положительные результаты.

В то же время большинство опрошенных (64%) считают, что события в Украине в целом развиваются в неправильном направлении, 19% считают направление развития событий правильным, а еще 17% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди опрошенных украинцев, которые согласились бы принять участие в президентских выборах, наибольшую поддержку получил Владимир Зеленский (26%). Далее следует Петр Порошенко (14%) и Юрий Бойко (12%).

Авторы подчеркнули: электоральная поддержка кандидатуры действующего главы государства Владимира Зеленского существенно снизилась по сравнению с началом его каденции.

Исследование было проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (не превышает 2,3% с вероятностью 0,95).

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