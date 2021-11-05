Украинцы не понимают стратегию Зеленского по РФ, а молодежь готовится воевать – опрос

Большинство опрошенных украинцев не понимают стратегию президента Украины касательно России. В то же время большая часть молодежи убеждена, что им придется воевать за свою страну.

Такие данные опросов, проведенных Liberty Report, были озвучены в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 5 ноября. Трансляция программы ведется на YouTube-канале Shuster online (чтобы смотреть ее, доскролльте страницу до конца).

В студии зрителям задали вопрос: "Понимаете ли вы стратегию президента Зеленского касательно России?".

66% ответили, что не понимают;

34% - понимают.

Видео дня

Также у молодежи спросили, придется ли их поколению воевать за Украину:

65% ответили да;

35% уверены, что не придется.

По регионам результаты опроса выглядят так:

в центре да ответили 70%, нет – 30%;

на востоке да ответили 59%, нет – 41%;

на западе да ответили 67%, нет – 33%;

на юге да ответили 63%, нет – 37%.

Ведущая отметила, что опасность одинаково воспринимают как парни, так и девушки.

Второй опрос проводился среди людей возрастом 16-18 лет. Всего через онлайн-платформу Liberty Report были опрошены 382 человека, а допустимая погрешность – 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последних дней в сети стали публиковать ролики, на которых зафиксировано передвижение большого количество российских войск. Их заметили на юге и западе России.

Официальные лица в США и Европе обеспокоены очередным наращиваем РФ вооружения вблизи украинской границы. Они назвали происходящее "нерегулярным перемещением техники и военных" на западных рубежах страны-агрессора.

Однако украинская военная разведка не зафиксировала дополнительной переброски российских войск к границе.