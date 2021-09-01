36 лет назад на дне Атлантики обнаружен "Титаник": его нос и корма лежали в 600 метрах друг от друга

Ровно 36 лет тому назад, 1 сентября 1985 года, экспедиция профессора океанологии и капитана второго ранга ВМС США Роберта Балларда обнаружила на дне Северной Атлантики останки "Титаника" – самого большого на момент ввода в эксплуатацию судна мира.

Так, видеокамеры батискафа "Арго" зафиксировали взорвавшийся во время катастрофы котел "Титаника", а затем – его носовую часть. Большой неожиданностью для исследователей стало то, что нос и корма находились на расстоянии 600 метров друг от друга, поскольку ранее считалось, что корабль ушел на дно целиком.

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При этом было установлено, что обе части серьезно деформировались при погружении на дно, но носовая все же сохранилась лучше.

Обломки судна находятся на глубине 3750 метров – они глубоко ушли в ил и сильно обветшали, поэтому подъем их на поверхность в целости невозможен.

Так, хотя часть "Титаника" до сих пор остается в прекрасном состоянии, некоторых его фрагментов, которые находились там еще 17 лет назад (с момента последнего погружения к обломкам), больше не существует.

Как известно, трансатлантический пароход Британии "Титаник", самый большой пассажирский лайнер своего времени, затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом приблизительно в 600 км от побережья Канады.

10 апреля он отплыл из Саутгемптона и направлялся в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа "Титаника" погибли более 1500 человек.

В последующие годы после обнаружения останков судна состоялся еще ряд погружений к затонувшему лайнеру, в результате чего на поверхность были подняты тысячи артефактов.

А в сентябре 1995 года голливудский режиссер Джеймс Кэмерон лично совершил 12 погружений к "Титанику". Видеосъемки, сделанные во время его экспедиций, были использованы при создании одноименного фильма (1997).

Чрезвычайное разложение обломков корабля на дне Атлантики ученые объясняют тем, что морские глубины переполнены разнообразными бактериями и другими микроорганизмами. Так, некоторые из микробов настолько проедают железо, что оно буквально превращается в пыль и рассыпается при первом прикосновении или колебании воды.

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