В сети показали фото музыкантов с "Титаника", которые играли, пока корабль тонул

Кораблекрушение пассажирского лайнера "Титаник" 14-15 апреля 1912 года, которое до сих пор называют одним из самых знаменательных и легендарных, происходило под музыку двух оркестров – квинтета и струнного трио. Пока корабль тонул, экипаж призывал на помощь другие судна, а пассажиры в панике выпрыгивали за борт, восемь музыкантов просто продолжали играть.

Их поступок, опубликовав снимок, напомнили пользователям Twitter. OBOZREVATEL решил добавить, что известно об этих мужчинах и как о них отзывались пассажиры, которые спаслись (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Эти музыканты остались на "Титанике" и играли, пока корабль тонул. 1912 г.", – коротко подписали фотографию в сети.

Этими отважными мужчинами, как назвали их пассажиры корабля, были пятеро англичан, шотландец, француз и бельгиец. Самому младшему из них исполнилось 20 лет, а самому старшему – 40. На судне оркестры играли регулярно, но независимо друг от друга. Англичане составляли квинтет и давали концерты для первого и второго классов, а струнное трио – только для первого.

Квинтет "Титаника":

дирижер, скрипач Уоллес Хартли, 33 года, Колн, Ланкашир (Англия);

альтист Перси Тейлор, 40 лет, Лондон (Англия);

виолончелист Джон Уизли Вудворт, 32 года, Вест Бромвич (Англия);

контрабасист Джон Кларк, 28 лет, Ливерпуль, Мерсисайд (Англия);

пианист Теодор Брейли, 24 года, Лондон (Англия).

Струнное трио "Титаника":

виолончелист Роджер Брику, 20 лет Кон-Кур-сюр-Луар (Франция);

скрипач Джон Хьюм, 21 год, Дамфрис (Шотландия);

скрипач Джон Кринс, 23 года, Спа (Бельгия).

Во время эвакуации квинтет играл свою музыку для пассажиров – таковым был приказ капитана, да и оркестранты сами понимали, что это их миссия – успокоить людей. По воспоминаниям последних, многие слышали музыку в районе парадной лестницы. Шлюпку №6 спускали с левого борта 15 апреля примерно в 01:10, и она находилась как раз рядом с привычным местоположением оркестра:

"Пока спускали нашу шлюпку, звуки оркестра доносились до нас и разливались по поверхности океана", – рассказывала Маргарет Браун (Newport Herald, 28-29 мая 1912 г.).

"Я слышал, как оркестр играл бодрящую музыку. Не особо люблю джаз, но был рад слышать его той ночью. Музыка поддерживала нас всех", – вспоминал Чарльз Лайтоллер, спускавший эту шлюпку.

"После столкновения, оркестр, который до этого давал привычный воскресный концерт, начал играть. Они играли рэгтайм и другую бодрящую музыку. В оркестре было 5 человек, все они погибли", – уточнил пассажир первого класса Вашингтон Додж.

Слова последнего дают понять, что квинтет играл на шлюпочной палубе, как это многие могли увидеть в фильмах о "Титанике". Тем временем трио музыкантов играло в одном из залов для приемов, которых на судне было всего два. Опять же, судя по рассказам выживших в катастрофе, это было в кормовой части:

"Они продолжали играть. Когда мы покинули судно (в шлюпке №11), мужчины сидели в холле на палубе А, спасательные жилеты лежали рядом с ними. Надеть их они даже не пытались. Многие из них курили, другие постукивали ногой в такт музыке", – вспоминала стюардесса Энни Мартин.

"Когда мы покидали судно, мужчины сидели на палубе А, курили сигары и стучали ногами в такт музыке, которую исполнял оркестр. Жилеты этих мужчин, как и музыкантов, лежали рядом, и я особенно запомнила, как скрипач играет спокойно и без волнения, а огромный жилет находится прямо перед ним. Они как раз играли рэгтайм", – повторяет практически то же самое ее подруга, стюардесса Кейт Голд.

"Когда мы пришли к шлюпкам, оркестр играл в холле (drawing room). Мужчины знали, что судно может затонуть в любую минуту. Это был настоящий героизм", – писала в письме своей сестре пассажирка Эмма Шаберт.

"После того как мы сели в шлюпку и ожидали, когда нас спустят на уровень палубы В, я услышал, что играет оркестр. Все мои мысли были скорее о том, что я делаю, поэтому точно не могу вспомнить, что именно они играли. Впоследствии мне говорили, что это было "Ближе к тебе, Господи". Но у них не было шанса. Они были заточены в одном из залов для приемов и погибли", – рассказывал стюард Уолтер Ночолс, спасшийся в шлюпке №15, спущенной в 01:41 15 апреля.

В ходе спасательной операции были найдены тела только троих – Хартли, который возглавил квинтет, когда корабль тонул, а также Кларка и Хьюма. Их похоронили в родных краях, тогда как могилой для остальных товарищей навеки стало дно Атлантического океана.

Спустя время в английском Саутгемптоне и австралийском Брокен-Хилле были установлены мемориальные памятники оркестрантам "Титаника".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователям сети продемонстрировали архивную фотографию пассажиров трагично известного "Титаника" перед самым заходом на борт корабля в порту Саутгемптона.