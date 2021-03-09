Опубликованы интересные и малоизвестные факты о фильме "Титаник"

Фильм "Титаник" вошел в историю как легендарная лента, посвященная одной из самых известных катастроф мировой истории. Так, даже спустя много лет после выхода этой картины – ее все помнят, любят и пересматривают.

Однако существуют факты, которые знают не все поклонники о "Титанике". Они изменят ваш взгляд на фильм, передает BuzzFedd.

1. В начале фильма режиссер Джеймс Кэмерон решил снять сцену с играющим мальчиком на палубе Титаника, взяв за основу реальную фотографию, сделанную в 1912 году на корабле.

2. Во время съемок сцены, где Джек присутствует на первоклассном ужине с Роуз, актерам подали настоящую икру белуги. К слову, по состоянию на 2005 год это был один из самых дорогих видов икры в США.

3. Возможно, вы не удивитесь, узнав, что набросок Роуз на самом деле был сделан не Леонардо Ди Каприо, который играл Джека в фильме, а режиссером Джеймсом Кэмероном.

4. Актриса Кэйт Уинслет, игравшая Роуз в "Титанике", получила переохлаждение на съемках сцены, где Джек и Роуз пытаются удержатся на плаву после крушения корабля.

5. И это даже не самое худшее: когда они снимали сцену, где Джек и Роуз убегали от волны, которая хлынула по коридору, платье Кейт застряло, и она, как сообщается, чуть не утонула.

6. В начале фильма автомобиль Renault 1912 Куп-де-Виль грузят на борт. Позже в ней разыграется интимная сцена между главными героями. Но знали ли вы о том, что эта модель действительно была на корабле? С целью найти затонувший автомобиль даже организовывалось несколько экспедиций на дно Атлантического океана, но безуспешно.

7. В конце фильма Джек и Роуз встречаются на лестнице возле часов. В этот момент они показывают 2:20 ночи. Именно в это время Титаник затонул 15 апреля 1912 года.

8. Джек обещает Роуз повезти ее на пирс Санта-Моники, где они будут до одурения кататься на американских горках и проедутся по пляжу верхом на лошадях. В конце фильма, когда нам показывают старые фотографии Роуз в рамочках на столе, можно увидеть героиню в молодости верхом на лошади на фоне пирса Санта-Моники.

9. Во время следующей душераздирающей сцены женщина рассказывает своим детям о Тир на Ноге, стране вечной молодости в кельтской мифологии. Ее второе название – Тир фо Туина – переводится, как "земля под волной". И один из способов попасть туда – утонуть.

10. На фото слева – уцелевший фрагмент двери с корабля, выловленный из океана. Он подозрительно похож на тот, благодаря которому выжила главная героиня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер своих главных премьер 2021 года. Так, среди них "Годзилла против Конга", "Матрица 4", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", экранизации игры Mortal Kombat ("Смертельная битва") и другие.